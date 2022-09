Toate româncele, eliminate de la US Open. După Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu au părăsit competiția

Tenismenta româncă Sorana Cîrstea a fost învinsă de Belinda Bencic, din Elveţia, aflată pe locul 13 în clasamentul WTA, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2. Meciul a durat două ore şi 27 de minute, iar Sorana Cîrstea a condus, cu 5-3, în cel de al doilea set.

La rândul ei, Irina Begu a fost învinsă de Yue Yuan, din China, locul 142 WTA, cu scorul de 6-3, 7-6, într-o oră şi 49 de minute.

De asemenea, Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur. Abia revenită pe teren, după luni întregi de inactivitate din cauza unei accidentări, jucătoarea a fost învinsă decisiv de Anett Kontaveit. Favorită numărul doi la Flushing Meadows, Anett Kontaveit s-a impus după un meci de doar 66 de minute, scor 6-3, 6-0.

Gabriela Ruse s-a calificat marți în turul al doilea de la US Open, ocupanta locului 101 mondial trecând de Daria Saville (fostă Gavrilova – 58 WTA). Dar jucătoarea de 24 de ani, locul 101 WTA, a fost învinsă apoi de sportiva americană Coco Gauff (18 ani, locul 12 WTA), scor 6-2, 7-6 (4), miercuri, în turul doi la US Open, ultimul turneul de Grand Slam al anului.

Astfel, nicio jucătoare din România nu a trecut în turul trei.

Halep riscă și să fie amendată

Simona Halep a fost eliminată, luni, în primul tur al turneului de Grand Slam US Open. Ea a fost învinsă de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, numărul 124 în clasamentul WTA. Daria Snigur s-a impus cu scorul de 6-2, 0-6, 6-4.

Halep riscă și să fie amendată pentru că a refuzat conferința de presă programată după eliminarea de la US Open. Jucătoarea noastră a ignorant cererile și insistențele ziariștilor români acreditați la US Open, între care Romanian Televizion of New York (televizunea reprezentată de Cristian Boghian) și New York Magazine, ziarul editat în Statele Unite ale Americii de Grigore Culian.

Declinarea obilgațiilor mass-media o poate costa pe Simona între 2.500 și 5.000 de dolari, marja amenzii specificată în „Official Rulebook WTA” pentru o jucătoare aflată în Top 10 mondial. „Jucătoarea trebuie să fie disponibilă pentru cel puțin douăzeci (20) de minute, dar nu mai mult de 60 de minute, pentru a participa la activități media post-meci, indiferent de rezultatul partidei (victorie sau înfrângere)”, se arată în regulamentul turneului.