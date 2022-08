Simona Halep riscă să fie amendată după eliminarea de la US Open. Cu ce sumă ar putea fi sancționată sportiva noastră 

Simona Halep a respins toate solicitările pentru interviuri adresate de mass-media, după meciul cu ucraineanca Daria Snigur, singura excepție fiind pentru difuzorul TV paneuropean care deține drepturile de televiziune, Eurosport.

Mai exact, Simona Halep a ignorant cererile și insistențele jurnaliștilor români acreditați la US Open între care Romanian Televizion of New York (televizunea reprezentată de Cristian Boghian) și New York Magazine, ziarul editat în Statele Unite ale Americii de Grigore Culian

Reamintim că Simona Halep a pierdut în primul tur la US Open în faţa ucrainencei Daria Snigur cu scorul: 2-6, 6-0, 4-6.

Ce amendă Simona Halep din partea organizatorilor US Open

Din păcate, pe lângă eliminarea rapidă de la US Open, Simona Halep s-ar putea alege și cu o amendă deoarece nu a vrut să meargă la conferința de presă de la finalul jocului, iar această decizie i-ar putea aduce o amendă cuprinsă între 2.500 și 5.000 de euro, potrivit regulamentului WTA.

În regulament scrie: “Jucătoarea trebuie să fie disponibilă pentru cel puțin douăzeci (20) de minute, dar nu mai mult de 60 de minute, pentru a participa la activități media post-meci, indiferent de rezultatul partidei (victorie sau înfrângere)”.

Vizibil nervoasă, Simona Halep nu a vrut să le răspundă la întrebări jurnaliștilor români acreditați la acest turneu.

Ce urmează pentru Simona Halep după eliminarea prematură de la US Open

După eliminarea de la US Open vor urma, cel mai probabil, câteva zile de reflectare pentru Simona Halep. Fostul lider mondial nu și-a anunțat încă prezența la niciun turneu în perioada următoare, asta deși în calendarul WTA sunt programate competițiile de la Portoroz (Slovenia) şi Chennai (India).

Totodată, în săptămâna 19-25 septembrie vor avea loc și turneele de la Tokyo şi Seul, însă asiaticii nu au anunţat deocamdată lista jucătoarelor participante.

În schimb, Simona Halep se va pregăti intens pentru calificarea la Turneul Campioanelor, competiție care reprezintă principalul obiectiv al româncei în momentul de față.

Competiţia este programată în perioada 31 octombrie – 6 noiembrie, însă, momentan, nu se știe unde va avea loc, relatează prosport.ro.