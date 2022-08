Simona Halep, eliminată în primul tur la US Open. Adversara româncei nu mai jucase niciun meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam

UPDATE:

Daria Snigur și-a adjudecat primul set după doar 30 de minute de joc, iar Simona Halep s-a văzut în fața unui categoric 2-6. Însă, eleva lui Patrick Mouratoglou a surprins în setul secund, revenind cu un spectaculos 6-0.

Victoria părea să îi aparțină româncei, însă confruntarea cu Daria Snigur s-a dovedit una extrem de dificilă. Ucraineanca s-a desprins în cel de-al treilea set până la 1-5. Campioana României a luptat cu toate puterile, însă a fost eliminată de la US Open cu scorul de 2-6, 6-0, 4-6.

Știre Inițială…

Este primul joc direct dintre cele două sportive. Simona Halep s-a recuperat după accidentarea suferită în turneul de la Cincinnati, SUA, la coapsa dreaptă. Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la US Open a fost înregistrat în 2015, când a atins faza semifinalelor. Românca a ratat calificarea în ultimul act, după ce a fost învinsă de Flavia Pennetta.

Meciul a început la ora 21.15, ora României. Inițial, partida era programată în jurul orei 20.00. Motivul întârzierii a fost că meciul dintre Francisco Cerundolo şi Andy Murray s-a prelungit mai mult decât era aşteptat. Simona Halep a pierdut primul set cu scorul de 2-6. Totuși, sportiva din România a revenit în al doilea set când nu a mai pierdut niciun game. Setul doi al meciului dintre Simona Halep şi Daria Snigur a durat 24 de minute.

Americanii au analizat partida dintre Simona Halep și Daria Snigur

Cu toate că este prima confruntare dintre cele două sportive, specialiștii o văd deja câștigătoare pe jucătoarea din România. Americanii cred că Simona Halep va câștiga în minimum de seturi, datorită experienței pe care o are. Totuși, românca a fost avertizată în privința unui singur aspect.

Simona Halep are puncte de apărat la US Open 2022, întrucât la ediția din 2021 a ajuns în faza optimilor de finală. Românca este, în viziunea specialiștilor, a doua mare favorită la câștigarea US Open, după poloneza Iga Swiatek, liderul mondial WTA. La casele de pariuri, Simona Halep a primit cota nouă pentru câștigarea turneului de la New York. Iga Swiatek are cota 4.75.

Premiile de la US Open

La ediția din acest an, premiile la US Open vor depăşi 60 de milioane de dolari. Precedentul record de premii la US Open a fost de 57,5 milioane de dolari. El a fost stabilit în 2021. Campionii la simplu masculin şi simplu feminin vor primi câte 2,6 milioane de dolari. Cu toate acestea, Simona Halep a câștigat peste 40 de milioane de dolari din premii, fiind pe locul trei în clasamentul all-time, după surorile americane Serena şi Venus Williams.