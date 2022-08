Cristian Tudor Popescu apreciază noul joc al Simonei Halep. Diferența dintre antrenorii Patrick Mouratoglou și Darren Cahill. Video

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (CTP), care se descrie „un fel de Grigore Ureche” al Simonei Halep a comentat ultimele schimbări pe care le-a remarcat în jocul Simonei Halep. El a evidențiat transformările care au apărut după ce sportiva româncă a început să colaboreze cu antrenorul Patrick Mouratoglou.

Cristian Tudor Popescu este de părere că Simona Halep poate să-și propună obiective majore, precum victoria într-un turneu de Grand Slam sau un loc în top trei mondial. În opinia sa, jucătoarea româncă de tenis a ratat pe puțin o victorie la turneul de la Wimbledon.

„După părerea mea, a ratat acum la mustață Wimbledonul. Putea să câștige Wimbledon acum, avea șanse clare. Din păcate, a fost acel meci nefericit cu Rybakina. Există și astfel de meciuri, în care Rybakinei i-a intrat tot. Sunt zile în care unei jucătoare îi intră tot. Închide ochii, dă și îi intră. Așa a fost în acea zi Rybakina, o jucătoare de risc, lovește tot timpul decisiv. Nici chiar Simona nu a putut atunci să îi facă față. Dacă trecea de Rybakina, după părerea mea, Simona o bătea pe Jabeur fără nicio problemă și câștiga Wimbledon. Însă ce am văzut acum la ea, la Toronto, este extrem de important, în sensul întrebării dumneavoastră”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Patrick Mouratoglou a determinat-o „să-și dea voie”

Potrivit spuselor sale, colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou a fost de natură să-i îmbunătățească stilul de joc. CTP a precizat că noul antrenor a determinat-o „să-și dea voie”. Mai exact, a determinat-o să iasă dintr-un tipar pe care îl considera câștigător și să-și diversifice stilul de joc.

„Ăsta este unul dintre cele mai grele lucruri din sport, când ai rezultate bune și excelente cu o anume modalitate de joc. Întotdeauna când ți-e greu, când dai de o adversară dificilă, când ai o situație grea, meci greu, când intri la strâmtoare, automat nu-ți poți opri creierul să nu revină la ce stăpânești, ce știi mai bine. «Bă, o bag în fabrică, o bag în stânga-dreapta», văd că nu-mi intră și atunci mă întorc în ce știu eu mai bine, ca totuși să câștig cumva meciul ăsta”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul consideră că antrenorul Patrick Mouratoglou a făcut-o pe Simona Halep să-și schimbe mentalitatea și să renunțe la reținerile îi afectau jocul.

„Schimbarea asta mentală. I-a spus: «Dă-ți voie!». Pentru că ea putea. Eu am văzut-o atunci, în 2018, am văzut-o cu toții. Ea poate să facă lucrul ăsta, dar nu-și dădea voie. Pentru că ea considera: «eu trebuie să câștig meciul ăsta și atunci mă blochez în acest joc cu care sper să câștig, cum am mai câștigat». Mai ales acum, la 30 de ani, și în peisajul care s-a schimbat în tenisul contemporan feminin, Simona nu mai poate face mare performanță cu jocul ăla vechi. Cu ăsta poate să facă”, a subliniat Critstian Tudor Popescu

Patrick Mouratoglou, un antrenor aplicat matematic

Jurnalistul l-a comparat pe actualul antrenor al Simonei Halep cu predecesorul său, Darren Cahill. El îl descrie pe Mouratoglou drept foarte aplicat matematic care are informații despre toate jucătoarele din circuit. Iar acest lucru îl ajută să pregătească jocul mult mai bine.

„Mouratoglou este foarte științific. Omul e aplicat matematic, are date despre toate jucătoarele din circuit, are arhive, știe care sunt caracteristicile, parametrii fiecăreia. Și atunci el poate să îți pregătească un meci foarte bine. Are fișa sportivei pe care o pregătește pe parametri. Atâta ai la serviciu, atâta ai la dreaptă, atât îți mai trebuie să mai pui la serviciu încă atâtea procente, pentru că nu-i suficient. Deci este foarte riguros, foarte organizat științific. Și eu am avut niște îndoieli la început că o să meargă chimia între Simona și Mouratoglou. Mai ales că Darren Cahill e altfel”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

În schimb, arată Cristian Tudor Popescu, predecesorul său era alt gen, un antrenor de intuiție.

„Cahill era de intuiție, de stare, de un cuvânt bine spus la momentul potrivit. Alt gen de antrenor. Mari amândoi, uriași antrenori! E, iată, n-a mers de la început cu Mouratoglou. În iarnă și în primăvară, Simona a avut momente în care a jucat cum joacă acum, adică jocul de inițiativă, să vină în față”, a mai spus CTP, în podcastul „Profu’ de Sport”, de la GSP.