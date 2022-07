Simona Halep, la un pas de locul doi în topul câștigurilor all-time din tenis. Câți bani a încasat la Wimbledon 2022

Simona Halep (18 WTA) urmează să se confrunte la Wimbledon 2022, în „sferturi”, cu Amanda Anisimova (25 WTA). Astfel, până acum, românca are asigurat un cec în valoare de 375.000 de dolari.

O accedere în semifinale ar însemna 650.000 de dolari. Însă, dacă ajunge în finală, campioana României o să primească nu mai puțin de 1,27 milioane de dolari. Marele premiu de la Wimbledon 2022 este de 2,4 milioane de dolari.

Însă, Simona Halep a încasat până acum, doar din tenis, 39 de milioane de dolari. Românca ar putea depăși borna celor 40 de milioane dacă ajunge în ultimul act al Grand Slam-ului pe iarbă.

În topul câștigurilor all-time din tenis, Simona Halep se clasează pe locul trei. Aceasta este depășită doar de Serena Williams (94,5 milioane) și Venus Williams (42,2 milioane). Cu alte cuvinte, doar 3,2 milioane de euro o despart pe Simona Halep de Venus Williams.

Simona Halep are u parcurs magic la Wimbledon 2022

După un început de sezon greoi, colaborarea cu Patrick Mouratoglou pare să fie una benefică pentru campioana României. Constănțeanca nu a pierdut niciun set, până acum, la Wimbledon 2022.

„Duminică am fost pe Terenul Central alături de ceilalți campioni și mi s-a părut ceva uimitor, de fapt, am fost mai emoționată și stresată atunci decât în ziua meciului. Mereu e deosebit să revin și să am șansa de a juca pe acest teren frumos, de fiecare dată dau tot ce am mai bun.

Nu m-am gândit la faptul că nu am pierdut set deocamdată, dar sunt mulțumită cu felul în care am jucat până acum în turneu. Zi după zi e mai bine. Abia aștept meciul următor, sper să fie la fel de bine ca până acum”, a declarat Simona Halep după ce a învins-o pe Paula Badosa.