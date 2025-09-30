Toamna intră în drepturi în Republica Moldova. După ploaie, vin îngheţurile

Republica Moldova. După timpul rece şi ploios, vin îngheţurile. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de îngheț pentru întreag teritoriu dintre Nistru şi Prut. Avertizarea este valabilă pentru perioada 2-3 octombrie.

Până la -3 grade Celsius la suprafaţa solului

Potrivit avertismentului emis de meteorologi, în orele nocturne și dimineața devreme, pe arii extinse la suprafața solului se vor înregistra înghețuri cu valori de -1…-3 grade Celsius. Izolat în aer se vor înregistra -1..-2°C”, precizează meteorologii.

Fenomenul ar putea afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi scăzute. Motiv pentru care agricultorii sunt îndemnați să ia măsuri de protecție. În special pentru legumele rămase în câmp deschis.

Specialiștii precizează că, deși înghețurile nu vor fi puternice, impactul asupra legumelor, viței-de-vie sau altor culturi aflate încă pe câmp poate fi semnificativ. Asta mai ales dacă temperaturile scăzute se mențin pe o durată mai lungă în timpul nopții.

Schimbarea bruscă a vremii a început în data de 25 septembrie, când temperaturile au scăzut considerabil. Dacă pe 24 septembrie maximele ajungeau până la +25 de grade Celsius, a doua zi valorile termice s-au redus la +14...+18 grade, semn al pătrunderii unui front rece peste țară.

Pentru zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie maximele termice sunt de 10 – 11 grade pe timp de zi. După două zile de frig, se va încălzi din nou, iar maximele termice pe timp de zi vor ajunge la 20 de grade Gelsius. Pe timp de noapte, temperatura aerului va varia între 9 şi 11 grade Celsius. Dar revin din nou ploile.

SHS recomandă fermierilor să ia măsuri preventive acolo unde este posibil. Acoperirea plantelor sensibile, recoltarea timpurie a legumelor aflate la maturitate și protejarea viței-de-vie tinere. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător în orele serii și ale dimineții, având în vedere diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte.