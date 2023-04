Titus Corlățean, critici dure la adresa unor decidenți politici, după ce nu a fost invitat la un eveniment important

Fostul ministru de externe Titus Corlățean a declarat că unii decidenți politici de la București au promis o țară educată, dar că nu au făcut absolut nimic. El a mai spus că nu înțelege de ce Președinția României și MAE nu l-au invitat la recenta marcare festivă a Francofoniei în România, mai ales după toți anii în care a fost implicat în acest domeniu.

Titus Corlățean, despre Președinția României și MAE

„Am fost onorat de invitația Universității Paris Sorbonne Nouvelle de a face parte din Comisia de examinare pentru susținerea tezei de Doctorat în Istorie Contemporană de către Alexandre Navarro, Secretarul general al Comisiei naționale UNESCO a Guvernului Repubicii Franceze. Alexandre Navarro și-a prezentat teza de doctorat, iar subsemnatul, împreună ceilalți membrii ai Comisiei, distinși profesori universitari și cercetători din Franța (Institut des Sciences Sociale du Politique, Laboratoare Intégration et Coopération dans l’ Espace Européen/ Sorbonne Nouvelle, EHESS) și Statele Unite ale Americii (New Yoork University- Institut d’ études françaises), am prezentat pre-raportul redactat de fiecare în parte. Sesiunea de întrebări din partea Comisiei și răspunsuri din partea candidatului au conturat la final, după deliberări, un binemeritat rezultat favorabil și respectiv acordarea titlului de Doctor în Istorie Contemporană autorului lucrării, având ca temă: „La diplomatie des Société dans le réseau-monde, 1991-2022. Transformation des cooperatiste culturelles Européennes Est-Ouest”. Un titlu de Doctor absolut meritat.

Un motiv în plus ca să remarc cât de jos au ajuns unii decidenți politici de la București, care si-au propus de atâția ani o „Românie educată”…Faptul ca la recenta marcare festivă a Francofoniei în România, cu participanți câtă frunză și iarbă, Președinția României și MAE au evitat să mă invite, din obscure rațiuni politice, trecând sub tăcere lucruri de substanță pe care le-am realizat în toți anii aceștia în acest domeniu ( unica Piață a Francofoniei existentă intr-o capitală europeană în 2013, atunci când am finalizat-o cu primăria generală București; am salvat „antena” OIF, care se pregătea să plece din România, datorită condițiilor mizere în care era găzduită, oferindu-i un nou și civilizat sediu, transformat imediat în „antenă” regională; Președinția Grupului de prietenie cu Senatul Francez și multe altele…), spune multe. După cum faptul că francezii nu au uitat, spune totul…Mergem însă înainte”, a declarat Corlățean pe Facebook.