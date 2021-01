Ion Țiriac plătește o avere întreținerea flotei sale de avioane.

Omul de afaceri Ion Țiriac plătește 100.000 de euro, în fiecare lună, pentru costurile de întreținere a flotei sale de avioane. Miliardarul deține o companie aviatică privată. El este singurul operator charter de pe piața românească specializat în servicii VIP și călătorii în interes de afaceri.

Conform publicației Playsport, costurile de întreținere pe care trebuie să le acopere Țiriac pentru flota de avioane sunt foarte ridicate.

Pandemia a afectat, însă, și compania de aviație a lui Ion Țiriac. Călătoriile, chiar și cele de afaceri, au fost limitate drastic, majoritatea țărilor intrând în carantină. Din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul epidemiologic, avioanele sale au fost obligate să rămână la sol.

Avioanele sunt ținute în hangare special și au nevoie de întreținere periodică. Astfel, la un calcul estimativ, Ion Țiriac plătește în jur de 100.000 euro pe lună pentru operațiunile de întreținere a aparatelor și pentru salariile angajaților.

Țiriac plătește o avere pentru întreținerea flotei de avioane

Omul de afaceri deține o flotă formată din trei avioane și un elicopter, a căror valoare totală a fost estimată la 120 de milioane de euro. Doar asigurarea aeronavelor, îl costă între 6 și 10% din valoarea totală a acestora, adică aproximativ 1.5 milioane de euro pe an. Pentru avioanele sale, Ion Țiriac a amenajat o bază fixă și un terminal.

Cea mai valoroasă aeronavă, perla coroanei, este un Bombardier G5000. Este cel mai performant avion din România, pe care Ion Țiriac l-a achiționat cu 30 de milioane de euro. Aeronava are o autonomie de zbor de aproape 11.000 de kilometri și atinge 900 de km/h. Acesta poate ajunge la destinații foarte îndepărtate, fără să aibă nevoie de escală pentru a realimenta.

Pentru aeronava Bombardier, Țiriac trebuie să facă revizia la 4000 de ore de zbor, iar costurile operațiunii se ridică la 300.000 euro.

Țiriac își pilotează singur avioanele

Ion Țiriac își pilotează singur avioanele, ori de câte ori are ocazia. El deține de mai mulți ani un brevet de pilot.

„Pilotez, pentru că n-am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot să fie alții, eu sunt comandant, stau în stânga!

Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul înseamnă că nu-l merită”, spunea la în urmă cu câtva timp, Ion Țiriac, în cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu, de pe gsp.ro.