Hipermarketurile Carrefour nu vor fi preluat de rivalul canadian Couche-Tard. Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a anunțat că afacerea nu se va perfecta. În acest context, acțiunilor Carrefour au scăzut cu 4,5%.

„Poziţia mea este un nu politicos, însă este un răspuns clar şi definitiv. Ceea ce este în joc este securitatea alimentară a ţării noastre.. Securitatea alimentară este un subiect strategic pentru ţara noastră şi de aceea nu vindem un mare retailer francez. Grupul este cel mai mare angajator privat din Franţa cu aproape 100.000 de salariaţi. Este responsabil pentru aproape 20% din distribuţia de alimente în Franţa”, a declarat Le Maire.

Hipermarketurile Carrefour, punct strategic în Franța

Lanţul canadian de magazine Alimentation Couche-Tard Inc. a anunțat că analizează o preluare a grupului Carrefour. Couche-Tard a precizat că oferă 20 de euro pentru fiecare acţiune Carrefour. Iar o posibilă preluare ar permite grupului canadian să îşi extindă prezenţa în Europa. Acolo unde grupul francez are peste 2.800 de supermarketuri şi 703 hypermarketuri. Dar şi în America Latină, unde Carrefour are magazine în Argentina şi Brazilia.

Pentru a se opune unei eventuale preluări a Carrefour, Guvernul de la Paris poate recurge la o lege care controlează investiţiile străine. Și îi permite să blocheze operaţiunile de preluare în industria agro-alimentară. „Avem la dispoziţie un instrument juridic. Aş prefera să nu fiu nevoit să îl utilizez”, a spus ministrul Economiei, conform Agerpres.

Francezii vând greu marile afaceri

Carrefour operează o gamă largă de magazine, de la mici magazine de proximitate până la hypermarketuri. Are aproximativ 105.000 de angajaţi în Franţa. Ceea ce face din posibila preluare a acestei companii un subiect delicat în Hexagon. Franţa s-a opus şi în trecut preluării companiilor sale de tip blue-chip de către străini. În 2005 politicienii s-au opus la încercarea grupului american PepsiCo Inc. de a prelua Danone SA.

Recent, achiziţionarea operaţiunilor din domeniul energetic ale Alstom SA de General Electric Co. a fost aprobată în condiţii stricte.