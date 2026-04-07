Ținuta Prințesei Kate de Paște a stârnit controverse, iar fanii au criticat-o

Prințesa Kate a revenit în atenția publică în Duminica Paștelui, la slujba anuală de la Capela Sf. Gheorghe din Windsor, după ce a lipsit timp de doi ani din cauza tratamentului pentru cancer. Fotografiile cu soția prințului William au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Kate a purtat o rochie crem semnată Self-Portrait, pe care o preferă frecvent, asortată cu o pălărie în aceeași nuanță, pantofi și geantă maro. Stilul său sobru și rafinat a atras privirile, însă unii fani au fost nemulțumiți de lungimea rochiei, care ajungea doar câțiva centimetri deasupra gleznelor.

Un utilizator pe Instagram a comentat: „Totul arată frumos, dar tivul rochiei este mereu prea lung pentru gustul meu. Cu 10 cm mai scurt ar arăta mult mai bine pe silueta ei; în plus, este tânără și frumoasă.”

Alți fani au susținut că rochia midi era potrivită, însă majoritatea au fost de acord că lungimea rochiei se apropia prea mult de glezne, ceea ce confera un aer mai matur decât vârsta ducesei. Alții au lăudat accesoriile și modul în care Kate păstra un aspect clasic și elegant. Au fost și persoane care au criticat discrepanța între lungimea tivului și proporțiile corpului ei.

Evenimentul a fost marcat și de apariția celor trei copii ai cuplului regal: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Micuții au atras atenția publicului prin ținutele asortate și prin momentele adorabile surprinse de fotografi. În special Prințul Louis a avut câteva schimburi de replici amuzante cu Regele Charles, care au fost comentate și distribuite pe scară largă.

De asemenea, Regina Camilla a impresionat cu o ținută roșie vibrantă, iar prezența ei a fost lăudată de fani pentru impactul vizual. Totuși, lipsa Ducesei Sophie de la slujbă a stârnit nemulțumiri și speculații în rândul admiratorilor Familiei Regale.