Tezaurul ascuns din podul bunicii. „Scoarțele” maramureșene au ajuns să coste cât o mașină și au devenit țintele predilecte ale colecționarilor din Paris și New York

În satele uitate de lume din Maramureș, în podurile prăfuite sau în lăzile de zestre acoperite de pânze de păianjen, zace o avere pe care mulți români o consideră, în mod eronat, o simplă „vechitură”.

Este vorba despre scoarțe – covoarele tradiționale țesute manual, care în ianuarie 2026 au atins cote de preț record pe piața internațională de artă. Ceea ce pentru bunicile noastre era un obiect banal de decor sau o protecție împotriva frigului pe pereții de chirpici, astăzi este considerat un „Picasso al textilelor”, o piesă de design interior râvnită de marile galerii din Occident.

O „scoarță” autentică, țesută acum 80 sau 100 de ani, cu pigmenți vegetali și simboluri arhaice, a ajuns să se vândă la casele de licitații sau prin intermediari specializați cu sume ce pornesc de la 3.000 de euro și depășesc lejer 20.000 de euro. Fenomenul a declanșat o adevărată „vânătoare de comori” în zonele rurale, unde colecționarii străini cutreieră satele în căutarea originalelor, profitând adesea de neștiința localnicilor.

Interesul uriaș al străinilor pentru scoarța maramureșeană nu este unul întâmplător. Spre deosebire de covoarele industriale moderne, scoarța veche este o enciclopedie vizuală a satului românesc.

Cele mai valoroase piese sunt cele care poartă motive geometrice sau antropomorfe complexe, precum „Arborele Vieții”, „Hora”, „Rombul” sau „Coarnele Berbecului”. Fiecare nod și fiecare alegere de culoare transmitea un mesaj: starea civilă a fetei care a țesut-o, protecția împotriva spiritelor rele sau speranța pentru fertilitate.

Însă adevăratul secret, care îi face pe experții din Franța sau Japonia să plătească sume exorbitante, stă în pigmenții naturali. Înainte de apariția vopselelor chimice, femeile din Maramureș vopseau lâna folosind coji de nucă, flori de sunătoare, frunze de ceapă sau scoarță de arin.

Rezultatul este o paletă de culori „vii”, care nu doar că nu se șterg sub acțiunea soarelui, dar capătă o patină nobilă, imposibil de replicat industrial. Aceste „rețete” de vopsire sunt astăzi pierdute în mare parte, ceea ce face ca scoarțele realizate înainte de 1930 să fie considerate piese de tezaur irepetabile.

În ianuarie 2026, piața de profil s-a profesionalizat periculos de mult. Dacă acum 10 ani „vânătorii de covoare” ofereau la schimb o pătură nouă de acril pentru o scoarță veche de lână, astăzi aceștia vin înarmați cu experți care recunosc nodul maramureșean de la distanță. Există rețele de intermediari care achiziționează aceste piese cu câteva sute de lei din sate izolate, pentru ca ulterior să le listeze pe platforme internaționale de design, precum 1stdibs sau Vinterior, la prețuri de zece sau douăzeci de ori mai mari.

De ce în 2026? Pentru că trendul Eclectic Ethnic în designul de interior a explodat. Designerii din New York sau Londra caută aceste piese pentru a le pune în contraste moderne, în apartamente de tip loft sau în vile de lux, unde o scoarță de Maramureș devine „punctul focal” al încăperii. Această cerere imensă a dus la o epuizare rapidă a stocurilor autentice, transformând scoarțele rămase în investiții mai sigure decât aurul sau criptomoneda.

Nu toate covoarele vechi sunt valoroase. În perioada comunistă, s-a încercat „industrializarea” tradiției, fiind produse mii de covoare în cooperative, cu modele simplificate și culori chimice stridente (roz, verde neon). Acestea au o valoare de piață minimă.

O piesă de mii de euro are câteva caracteristici specifice pe care orice român ar trebui să le verifice înainte de a înstrăina bunurile familiei. Scoarțele autentice erau adesea lungi și înguste, pentru a decora pereții, nu pătrate. La o scoarță veritabilă, fața și dosul sunt aproape identice, fără noduri proeminente sau fire libere. Lâna trebuie să fie aspră la atingere, de tip „țigaie”, și să prezinte mici imperfecțiuni de grosime a firului, semn că a fost torsă manual. De asemenea, absența simetriei perfecte este un indiciu important, deoarece o scoarță țesută manual are mereu mici abateri de model, semnul muncii umane, nu al mașinii.

Din punct de vedere legal, scoarțele vechi de peste 50 de ani pot intra în categoria obiectelor de patrimoniu cultural mobil. În 2026, legislația privind exportul obiectelor de artă tradițională s-a înăsprit. Pentru a scoate legal o scoarță din țară, colecționarii au nevoie de un certificat de export eliberat de Direcțiile Județene pentru Cultură.

Sfatul experților pentru românii care încă dețin astfel de piese este să apeleze la evaluatori acreditați înainte de orice tranzacție. Ceea ce pare un obiect prăfuit poate reprezenta, de fapt, taxa de școlarizare a unui copil sau avansul pentru o locuință. Vânzarea acestor obiecte către „vânătorii de sate” nu este doar o pierdere financiară personală, ci și o pierdere iremediabilă a patrimoniului național.