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Termoenergetica oprește agentul termic. 166 de blocuri vor fi afectate timp de cinci zile

Termoenergetica oprește agentul termic. 166 de blocuri vor fi afectate timp de cinci zileCalorifer. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va sista temporar furnizarea agentului termic în mai multe zone din Sectorul 4, începând de luni, 26 octombrie, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura de termoficare.

Intervențiile sunt programate până vineri, 30 octombrie, și vor afecta 17 puncte termice care deservesc aproximativ 166 de blocuri. Lucrările vor avea loc pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, în cadrul unui proiect de reabilitare a sistemului centralizat de încălzire al Capitalei.

Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare din Sectorul 4

Compania a transmis că intervențiile vor începe la solicitarea constructorului și vizează refacerea conexiunilor rețelei termice primare.

Lucrările fac parte din proiectul POIM, gestionat de Primăria Municipiului București, care urmărește modernizarea infrastructurii de termoficare prin finanțare europeană și de la bugetul de stat.

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„Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă că, începând cu 26 octombrie 2026, la solicitarea constructorului, vor fi executate lucrări de reîntregire a reţelei termice primare din Sectorul 4 al Capitalei, în cadrul proiectului POIM, aflat în gestiunea Primăriei Municipiului Bucureşti. Aceste lucrări fac parte din obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti”, finanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat”, a transmis vineri compania, printr-o postare pe Facebook.

Ce zone din București vor fi afectate de întreruperea agentului termic

Potrivit informațiilor comunicate de Termoenergetica, intervențiile se vor desfășura la conducta principală de termoficare cu diametrul de 700 de milimetri, situată pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu. Lucrările sunt incluse în Lotul 5, Obiectivul 21, al proiectului POIM.

Zonele în care va fi afectată furnizarea agentului termic sunt:

  • Bulevardul Constantin Brâncoveanu;

  • Strada Secuilor;

  • Șoseaua Olteniței;

  • Calea Șerban Vodă;

  • Străzile adiacente acestora.

În total, aproximativ 166 de blocuri alimentate de cele 17 puncte termice vor fi afectate de oprirea temporară a furnizării agentului termic.

Termoenergetica

Sursa foto: Termoenergetica

Ce lucrări vor fi efectuate la conductele de termoficare

Intervenția presupune realizarea legăturilor dintre conductele modernizate și restul rețelei existente, astfel încât tronsonul reabilitat să poată fi pus în funcțiune.

De asemenea, echipele constructorului vor înlocui un cămin subteran al rețelei de termoficare.

„Intervenţia constă în reîntregirea conductelor modernizate şi realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcţiune a tronsonului de reţea reabilitat, precum şi înlocuirea unui cămin subteran al reţelei cu unul nou”, au transmis reprezentanții companiei.

Când va fi reluată furnizarea agentului termic

Lucrările sunt programate să se desfășoare în intervalul 26–30 octombrie 2026, perioadă în care alimentarea celor 17 puncte termice va fi întreruptă temporar.

Termoenergetica a anunțat că, după încheierea intervențiilor, conductele vor fi încărcate treptat.

Reluarea alimentării se va realiza etapizat, în funcție de finalizarea lucrărilor la fiecare porțiune a rețelei.

Compania nu a comunicat în anunț un orar separat pentru repunerea în funcțiune a fiecăruia dintre cele 17 puncte termice afectate.

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