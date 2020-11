Teo Trandafir este unul dintre cele mai iubit personaje de televiziune și de-a lungul timpului, a reușit să câștige simpatia publicului prin modul său transparent de a vedea lucrurile, dar și prin simțul umorului. Cu toate acestea, nu mulți sunt cei care știu că prezentatoarea de la Kanal D a trecut printr-un adevărat șoc și a fost la un pas de moarte, în urmă cu ceva timp.

Din cauza unei pancreatite acute, Teo Trandafir a fost la un pas de moarte. Prezentatoarea de la Kanal D a stat internată într-un spital din Viena timă de 100 de zile, iar medicii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire, la momentul respectiv.

Mai mult, aflată în comă, Teo susține că a auzit voci și că era convinsă că va muri. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a mai dat o șansă la viață, iar despre toate experiențele ei, prezentatoarea de la Kanal D a vorbit extrem de deschis. Totul a avut loc în anul 2011.

„Sinceră să fiu la început mi s-a părut funny, pentru că am stat și m-am gândit: cine trăiește forever? Toată lumea moare mai devreme sau mai târziu. E într-adevăr o tragedie pentru un timp, dar toată lumea pățește asta. Sunt copii care se duc.

Eram pregătită să mor. Aveam o singură problemă: pentru că este un act irepetabil și ireversibil, să nu cumva să nu plec fără o demnitate pe care să și-o aducă aminte toți cei din jurul meu. Eu am vrut să plec cu mâna la chipiu, frumos, fără rugăminți”, a spus Teo Trandafir, la Kanal D.

Teo Trandafir a auzit voci când în comă

Aflată în comă, Teo Trandafir a povestit că a auzit voci și că nu s-a temut nicio secundă că poate să moară, considerând că toată lumea ajunge în acel punct, la un moment dat.

„Am auzit voci pe care nu le-am mai auzit până atunci şi am văzut lucruri. Doamne, tu eşti? Sunt singură pe aici? Asta am întrebat când m-am văzut într-o ceaţă groasă. Am simțit că mor. Și am întrebat: Doar eu sunt pe aici, nu mai moare nimeni? Si Dumnezeu mi-a răspuns, mi-a spus că „nu”. Am întrebat: Mai mult de atât se poate? Si mi-a spus ca mai mult de atât nu e”, a completat ea, conform Cancan.