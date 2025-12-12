Tensiuni la Chișinău după numirea lui Dorin Recean ca emisar. PSRM amenință cu impeachment la adresa Maiei Sandu. Video

Republica Moldova. Decretele semnate de președinta Maia Sandu privind numirea lui Dorin Recean și Nicu Popescu în funcțiile de emisari speciali ar reprezenta „un pas anticonstituțional”, afirmă liderul socialiștilor, Igor Dodon. Deputatul susține că PSRM ar putea iniția procedura de suspendare din funcție a șefei statului.

„În primul rând, semnarea unor astfel de decrete din partea președintei Maia Sandu, în opinia noastră… juriștii se ocupă, este un pas anticonstituțional, pentru că nu există acum asemenea funcții. Eu cred că pentru doamna Maia Sandu poate fi inițiată procedura de impeachment”, a declarat Dodon în Parlament pe 12 decembrie.

Potrivit lui, pentru a lansa procedura sunt necesare 34 de semnături, iar PSRM dispune de 17 deputați: „Dacă restul vor fi de acord, suntem gata să inițiem această procedură. Evident, pentru demisie trebuie 67 de mandate, dar este foarte straniu că doamna Maia Sandu și-a permis să semneze un decret pentru niște funcții care nu există în legislația noastră”.

În replică, Președinția califică acuzațiile socialiștilor drept „nefondate și iresponsabile”.

„Președinția desfășoară activitatea în strictă conformitate cu Regulamentul Aparatului Președintelui R. Moldova, document public. Funcția de emisar special este prevăzută în regulament și este aplicată în practica uzuală din numeroase state, inclusiv Franța și Statele Unite ale Americii”, a declarat purtătorul de cuvânt Igor Zaharov.

Zaharov a subliniat că funcțiile de emisar special nu sunt remunerate.

Fostul ministru de Externe Nicu Popescu a renunțat la mandatul de deputat PAS obținut la alegerile din 28 septembrie, pentru a prelua rolul de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Misiunea sa: consolidarea sprijinului internațional pentru aderarea R. Moldova la UE. Decretul de numire a fost semnat pe 31 octombrie.

Pe 10 decembrie, șefa statului l-a desemnat pe fostul premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Recean va contribui la coordonarea eforturilor instituțiilor statului în prevenirea și combaterea amenințărilor hibride la adresa securității naționale.

Funcția de emisar special a mai fost utilizată în trecut în administrațiile altor state europene pentru reprezentare diplomatică punctuală, consolidarea parteneriatelor strategice și gestionarea unor dosare sensibile. Președinția argumentează că aceste numiri sunt necesare în perioada în care R. Moldova își intensifică eforturile de integrare europeană și își consolidează reziliența la riscurile de securitate.