Tensiuni fără precedent la Antena 1. Vedetele postului s-au răzvrătit. Rivalii de la PRO TV, dați exemplu

Antena 1 a sărbătorit, la data de 29 noiembrie, 28 de ani de la lansarea pe piața media. Șefii televiziunii și-au dorit un eveniment care să marcheze momentul, dar nu au reușit acest lucru. Și asta pentru că unele dintre vedetele postului ar fi refuzat să participe la emisiunea festivă.

Dan Negu, Alessandra Stoicescu și Simona Gherghe au refuzat să participe la emisiunea festivă

Este vorba despre celebrii Dan Negru, Alessandra Stoicescu și Simona Gheorghe, după cum au precizat surse pentru siteul cancan.ro.

„Pro TV și-a păstrat vedetele, Esca, Andi Moisescu, Mihai Dedu. Sunt doar câteva dintre emblemele lor. La Antenă, însă, pleacă valorile în fiecare an. Au fost Andreea Berecleanu, Lucian Mândruță, și sunt multe exemple. Antena nu mai are valorile, simbolurile, să spun așa. Cu toate astea, s-a vrut ca și Antena să fie precum Pro TV, că, vezi Doamne, dacă ei sărbătoresc în fiecare an de ziua lor, să fie și la Antenă așa. Dar nu a ieșit bine…

Nu e deloc stabilitate în Antenă. Găștile cu lupta lor pentru tronsoanele orare, pentru emisiuni, fiecare cu ale ei. Acum, cu acest eveniment, niște vedete au refuzat să prezinte. Dan Negru, Sandra Stoicescu, Simona Gherghe, simboluri, până la urmă, ale Antenei, au refuzat propunerea. Așa că s-a apelat la doi oameni de radio, cunoscuți, de altfel, dar nu asta le era meseria, să prezinte la TV. Daniel Buzdugan și Mihai Morar, de la Radio ZU. Nu s-a dat niciun ban, asta e”, a dezvăluit o sursă.

Mesaj „otrăvit” de la Daniel Buzdugan

Daniel Buzdugan a și transmis un mesaj legat de această situație. „Bună seara! @antena1_oficial a ajuns în situația de a chema rezervele de la @radiozuoficial pentru prezentarea sărbătoririi celor 28 de ani de activitate neîntreruptă… decât așa, din când în când, de vreo sancțiune a CNA-ului. LA MULȚI ANI, @antena1_oficial! Să ne chemați și la anul, dar nu pe aceiași bani”, a scris Buzdugan.