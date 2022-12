Tendințe de Crăciun 2022. Cum ne decorăm casa și ce tip de ornamente evităm în acest an

Crăciun fără decorațiuni și luminițe nu există. An de an, în luna decembrie, spiritul festiv începe să prindă contur, oamenii îmbrăcând casele cu instalații și diverse decoruri desprinse parcă din povești. Sezonul are și culori specifice, verde, roșu și alb. Cu toate acestea, nu mereu ele sunt favoritele atunci când vorbim de design. Specialiștii în domeniu vin cu sfaturi și ne prezintă tendințele pentru Crăciun 2022.

Toți ne dorim o atmosferă magică și cât mai caldă pentru această sărbătoare. Decorațiunile nu sunt schimbate în fiecare an, iar oricare dintre noi are un glob sau orice alt ornament preferat, la care nu renunță indiferent de tendințe. Specialiștii ne ajută să privim lucrurile într-un alt mod, astfel obținând decoruri diferite an de an.

Tendințele de Crăciun 2022 sunt strâns legate de familie. După doi ani de pandemie, când puțini am avut privilegiu să petrecem sărbătorile alături de întreaga familie și prieteni, acum ne putem bucura de compania lor, fără restricții. Surprinde-ți invitații cu un decor de poveste, folosind nuanțele neutre și naturale. Tonurile de lemn și alte culori din natură sunt populare. Anul acesta este în trend și combinația de alb cu verde, ele fiind culori reprezentative pentru Crăciun. Se merge pe o atmosferă cât mai naturală, iar specialiștii în design ne recomandă să punem accent mai mult pe iubire și să lăsăm culorile țipătoare pentru un alt an.

Cum ne decorăm casa și bradul de Crăciun. Natural și neutru, tendințele anului 2022

Tema sărbătorilor din acest an este asemănată unei plimbări prin pădure, pe lângă copacii ninși. Adu în casa ta conuri de pin, crenguțe sau ghirlande naturale. Folosește globuri de sticlă cu fulgi de nea înghețați sau mergi pe ornamente transparente, cu simbolurile Crăciunului desenate în relief.

Aspectul de nins este extrem de important atunci când vorbim despre decorul din acest an. Pentru că ne dorim să aducem natura la noi în casă, verdeața cu puțină zăpadă pare să ne creeze povestea de Crăciun. Pentru un strop de culoare, poți folosi câteva ornamente roșii.

2022 aduce un brad în stil nordic, o combinație de culori calde. Decorațiunile albe, argintii și aurii se vor îmbina perfect cu verdele crenguțelor. Anul acesta luminițele de Crăciun nu vor mai fi cele multicolore, ci se merge pe lumină rece sau caldă (alb sau galben). Aceste tonuri vor da o notă elegantă bradului. Putem folosi ornamente cât mai naturale, cum ar fi conurile de pin sau lemn. pentru a da o notă și mai specială, sub brad nu mai decora cu celebrele cutii de cadouri, ci folosește ceva ce imită zăpada sau un sac de iută care să acopere baza pomului.

Culorile Crăciunului 2022

Stilul nordic nu este pe placul tuturor, însă putem crea o atmosferă magică folosind și alte culori. Tonurile naturale precum bej sau culorile lemnului par să fie populare, însă putem folosi și galben, ocru sau fildeș. O nuanță de albastru elegant poate schimba decorul. Specialiștii în design susțin că cei care doresc să iasă puțin din stilul natural, pot merge și pe culori precum gri sau violet.

Roșu nu mai este culoarea anului, așa că renunță la fețele de masă în astfel de nuanțe. Crăciunul acesta este despre natural, despre o plimbare în pădure și despre eleganță. Pune o față de masă albă și scoate tacâmurile aurii din dulap. Ca și decor, mergi pe ornamente din sticlă, frunze vopsite în auriu sau lemne parfumate. Poți folosi și lumânări, însă ai grijă ca acestea să stea în sfeșnic auriu sau ceva minimalist, din conuri de pin ori lemn.

Bumbacul, iuta și inul sunt materialele Crăciunului 2022. Ele sunt folosite atât pentru împodobirea casei, cât și pentru a împacheta cadourile. Modelele în carouri nu se demodează, așa că le putem folosi și în acest an fără rețineri.