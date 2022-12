Cât a ajuns să coste un brad de Crăciun

În acest an, cei mai ieftini brazi sunt cei din pepinierele Romsilva care se vând, în medie, cu 35 de lei bucata. Cu toate astea, brazii artificiali pot ajunge și la 4.900 de lei. În hipermarketuri oferta de brazi tăiați e variată, dar și prețul poate ajunge până la 400 de lei. Cel mai ieftin costă 40 de lei, iar celelalte, în funcție de înălțime pot fi achiziționați cu 379 lei ( 350-400 cm), 285 lei (300-350 cm), 57,89 lei (140-170 cm).

Brazii naturali costă între 85 și 185 de lei, iar cei în ghiveci se vând cu prețuri cuprinse între 250 și 3.000 de lei. Cei mai căutați sunt brazii argintii, dar prețul lor este foarte piperat.

Brazii mai mici costă în jur de 80 de lei, iar un brad în ghiveci poate ajunge să coste chiar și 180 de lei. Un brad artificial mediu costă între 150 – 300 de lei, în funcție de înălțimea lui, de cât de bogate sunt ramurile, dar și dacă este sau nu deja ornat.

Cei mai scumpi brazi de anul acesta

Românii preferă brazii artificiali pentru că se pot bucura de ei mai mult timp și pentru că nu trebuie să cumpere în fiecare an. Cu toate astea, există și brazi artificiali mai scumpi decât un salariu mediu din țară.

Un brad artificial scump, înalt de 240 cm, este confecționat din PVC + PE. Acesta are 12 rânduri cu ramuri principale, 2.503 crenguțe și suport metalic inclus.Modelul de lux are vârfuri ninse și conuri, are ace 3D, care imită foarte bine acele brazilor naturali, și 2D, reușind să impresioneze prin frumusețe. Acest model costă 4.789 lei ( 300 cm). Cu 3.189 lei se vând brazii cu vârfuri ninse și conuri, cu ace 2 D si 3 D, dar cu o înălțime de 240 cm.

Cei accesibili tuturor se vând cu prețuri cuprinse între 139 și 179 lei (130-210 cm), în timp ce un pom cu zăpadă artificială se vinde cu 399 lei (180 cm). Există și brazi aurii care se vând cu 719 lei (220 cm), dar și verzi combinați cu alb la 859 lei(240 cm). Un brad artificial cu LED cu lumină continuă ajunge la 1.099 lei, potrivit știripesurse.