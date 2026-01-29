Temperaturi peste media perioadei în Republica Moldova, apar și ploile

Vremea atipică din punct de vedere termic continuă și azi, 29 ianuarie, în Republica Moldova. Temperaturile continuă să crească ușor, comparativ cu cele din ziua precedentă după cum au informat specialiștii meteo, astfel că joi vor ajunge la 2 - 8 grade Celsius, cu o minimă de 0 grade în timpul nopții.

Va fi cer senin pe tot parcursul zilei în sud, cer înnorat în rest, cu ploi anunțate în zona de nord și în nord-est. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări pe alocuri în nordul teritoriului. Sunt anunțate 2 grade la Briceni și la Rîbnița, vor fi 3 grade la Bălți, 7 grade la Ștefan-Vodă și 8 la Cahul. Mâine, se va răci, temepraturile vor scădea și nu vor trece de -1 spre 2 grade Celsius. Sunt anunțate ploi în sudul și centrul țării.

În România, azi, regimul termic va fi în continuare marcat de valori mai mari decât în mod obișnuit în majoritatea zonelor, dar îndeosebi în vest, sud și local în centru. Cerul va avea înnorări, iar local și temporar se vor semnala precipitații, cu o probabilitate mai mare în nord-nord-est și sud-sud-est. Acestea vor fi mixte la munte și cu o probabilitate mai mare și în nordul Moldovei și în zona submontană a Carpaților Orientali, sub formă de ninsoare la altitudini mari și mai ales ploaie în rest.

Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (rafale în general de 40…50 km/h) în sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 13 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade Celsius, cu cele mai coborâte valori în Transilvania și cele mai ridicate pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață, conform ANM.

În București, cerul, variabil ziua, se va înnora din orele serii, când va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări seara și noaptea (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 11…12 grade, iar cea minimă va fi de 2…3 grade Celsius.