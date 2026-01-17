Prima zi de weekend aduce temperaturi extreme în Republica Moldova

Frig teribil, azi, 17 ianuarie, în Republica Moldova, valorile termice vor continua să scadă, comparativ cu cele înregistrate în ziua precedentă. Maximele de sâmbătă nu vor trece de nivelul a -7 -10 grade Celsius, iar în timpul nopții se va ajunge la -13 grade, după cum au anunțat specialiștii meteo.

Cerul va fi acoperit de nori în toată țara, nu sunt șanse să apară ninsori, vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe alocuri în centrul teritorului. Sunt anunțate -7 grade Celsius la Ștefan-Vodă, vor fi -9 grade la Chișinău și la Cahul și câte -10 grade Celsius la Bălți, la Rîbnița și la Briceni.

Mâine, datele meteo nu se vor schimba, valorile termice vor fi de -7 până la -12 grade Celsius, norii vor domina cerul, sunt șanse să ningă în zona de nord.

În România, azi, în vestul țării vor fi temperaturi în jurul celor normale datei, iar în restul zonelor vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. De asemenea, în Moldova, local și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea în estul și sud-estul țării, unde pe alocuri, trecător vor fi ninsori slabe, conform meteorologilor.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, cu viteze la rafală în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -14 și 3 grade Celsius, cu cele mai mici valori în nordul și estul Moldovei, iar cele minime vor fi cuprinse între -18 și -4 grade Celsius. Pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depuneri de chiciură, au mai anunțat cei de la ANM.

În Capitală, vremea va fi extrem de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade Celsius, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -10 grade.