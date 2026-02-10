Televiziunea Română dedică o săptămână specială lui Victor Rebengiuc, cu ocazia zilei sale de naștere 

Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate lui Victor Rebengiuc, care includ filme, spectacole de teatru și interviuri memorabile, pe TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, TVR 3, TVR Internațional și pe platforma tvrplus.ro, potrivit anunțului făcut de postul TV.

Cu o carieră de peste șapte decenii, Victor Rebengiuc a traversat perioade și stiluri artistice diferite, rămânând fidel adevărului scenic şi rigorii profesionale. De la teatru la film, de la roluri istorice la personaje contemporane, actorul a construit o operă care reflectă evoluția societății și a oamenilor ei.

Cu această ocazie aniversară, Televiziunea Română îi urează marelui actor „La mulţi ani!” prin „Săptămâna Victor Rebengiuc”, o serie de zile dedicate redescoperirii sale în filme și spectacole de teatru de referință.

Marți, de la ora 21:00, TVR 1 difuzează „Moromeții”, primul film al seriei regizate de Stere Gulea. Pelicula surprinde destrămarea unei familii țărănești tradiționale, din cauza unor schimbări sociale profunde, prin personajul Ilie Moromete, interpretat de Victor Rebengiuc, care încearcă să păstreze o lume aflată în declin. Tot marți, de la ora 23:00, TVR Internațional difuzează un interviu realizat de Eugenia Vodă cu Victor Rebengiuc, în platoul emisiunii „Profesioniștii”.

Miercuri, 11 februarie, de la ora 22:00, TVR Cultural difuzează Teatru TV – „Dimineaţa pierdută” (1990, partea I), preluare de la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti. Adaptarea după textul Gabrielei Adameşteanu îl prezintă pe Victor Rebengiuc în rolul profesorului Mironescu, alături de Tamara Buciuceanu Botez şi Gina Patrichi, iar spectacolul va fi difuzat şi de TVR Internaţional, duminică, 15 februarie, de la ora 22:40.

Partea a doua a spectacolului este programată pe 18 februarie, de la ora 22:00, la TVR Cultural, și pe 22 februarie, de la ora 22:40, la TVR Internațional. Tot miercuri, de la ora 19:30, TVR 3 difuzează „O scrisoare pierdută”, spectacol în care Victor Rebengiuc interpretează rolul lui Ștefan Tipătescu.

Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 9:00, TVR 2, și de la ora 11:00, TVR Internațional difuzează o ediție de colecție a emisiunii „Mic dejun cu un campion”, cu Victor Rebengiuc.

Săptămâna aniversară se încheie pe 15 februarie, odată cu Duminica filmului românesc. De la ora 13:00, TVR 2 difuzează „Dreptate în lanţuri” (1983), în regia lui Dan Piţa, cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Claudiu Bleonţ şi Victor Rebengiuc în rolurile principale, un film care urmăreşte aventurile haiducului Pantelimon şi confruntarea sa cu autorităţile vremii.

Platforma de streaming a TVR, tvrplus.ro, alocă o secţiune specială actorului, unde publicul poate urmări piesele de teatru „Pescăruşul”, „Diavolul şi bunul Dumnezeu”, „O scrisoare pierdută”, „Aici nu plânge nimeni” şi „Maiştrii”, precum şi interviuri din emisiunile „Garantat 100%”, „Profesioniştii” şi „Mic dejun cu un campion”.