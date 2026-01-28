Tehnologia care decide soarta războiului. Dronele, arma principală pe front

Dronele au devenit principalul mijloc de luptă în războiul din Ucraina, fiind responsabile pentru majoritatea victimelor de pe ambele părți ale conflictului. Un nou raport publicat de un important serviciu de informații din Letonia arată că utilizarea extinsă a sistemelor aeriene fără pilot a modificat profund dinamica operațiunilor militare, fără a conduce însă la un avantaj strategic decisiv pentru niciuna dintre părți, potrivit Politico.

Potrivit unui raport publicat luni de Biroul pentru Protecția Constituției (SAB), dronele sunt responsabile pentru aproximativ 70–80% dintre persoanele rănite sau ucise de ambele părți implicate în războiul din Ucraina.

Documentul subliniază rolul central al acestor tehnologii în desfășurarea conflictului, în special la nivel tactic.

„Acest lucru face războiul mai dinamic la nivel tactic, dar reduce șansa ca una dintre părți să realizeze o străpungere strategică”, se arată în raportul SAB. Autorii concluzionează că, în aceste condiții, factorii decisivi pentru rezultatul final al conflictului rămân sprijinul militar și politic oferit de statele occidentale.

Raportul notează că dronele au avut un rol esențial în primele faze ale conflictului, contribuind la respingerea invaziei ruse din februarie 2022 de către forțele ucrainene.

Utilizarea extinsă a dronelor pentru recunoaștere, corectarea focului de artilerie și atacuri directe a permis Ucrainei să compenseze anumite dezavantaje în materie de resurse convenționale.

Cu toate acestea, documentul face referire la analize publicate de Atlantic Council, potrivit cărora, începând cu sfârșitul anului 2024, balanța războiului cu drone s-a înclinat în favoarea Rusiei.

Această schimbare este atribuită adaptării rapide a Moscovei la noile tehnologii și tacticilor folosite pe câmpul de luptă.

Raportul SAB evidențiază și planurile Rusiei de a-și extinde capacitățile de producție. Conform documentului, Moscova intenționează să construiască o fabrică de drone în Belarus, cu o capacitate estimată de până la 100.000 de drone pe an.

Această inițiativă ar putea consolida semnificativ capacitatea Rusiei de a susține un conflict de durată, prin asigurarea unui flux constant de echipamente fără pilot.

În paralel, presa rusă a relatat că Ministerul Apărării de la Moscova a lansat, în această lună, o campanie de recrutare în universitățile din țară, vizând studenți cu competențe în informatică și tehnologii avansate. Scopul acestei inițiative este consolidarea forțelor de sisteme fără pilot ale armatei ruse.

Raportul leton face trimitere și la incursiunile cu drone înregistrate anul trecut în jurul unor infrastructuri critice din Europa. Autorii documentului concluzionează că, indiferent dacă aceste incidente au fost sau nu coordonate de Moscova, ele au avut un efect favorabil Rusiei, prin crearea de incertitudine și presiune suplimentară asupra statelor europene.

Analiza subliniază că războiul din Ucraina continuă să aibă implicații directe asupra securității regionale, iar utilizarea pe scară largă a dronelor ridică noi provocări pentru statele implicate și pentru aliații acestora.