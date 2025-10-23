Monden

Teaserul oficial al serialului Emily in Paris, lansat de Netflix. Actorii care vor juca în acest sezon

Comentează știrea
Teaserul oficial al serialului Emily in Paris, lansat de Netflix. Actorii care vor juca în acest sezonEmily in Paris. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Netflix a dezvăluit teaserul oficial și noi imagini din „Emily in Paris: Sezonul 5”. Cele zece episoade ale noului sezon vor fi disponibile din 18 decembrie.

Noi provocări pentru Emily

Potrivit sinopsisului oficial, Emily, devenită directoare la Agence Grateau Roma, se confruntă cu o nouă etapă a vieții. Ritmul alert al carierei o poartă între întâlniri de afaceri, colaborări internaționale și decizii importante, iar echilibrul dintre viața profesională și cea personală devine tot mai greu de menținut.

Când lucrurile par să se liniștească, o problemă la locul de muncă schimbă cursul evenimentelor, aducând tensiuni în plan personal și profesional. În încercarea de a-și regăsi echilibrul, Emily se agață de ritmul vieții franceze, însă un secret riscă să afecteze o relație apropiată. În final, reușește să depășească dificultățile și să privească spre viitor cu mai multă claritate.

Povestea din noul sezon „Emily in Paris”

Sezonul 5 urmărește povestea de dragoste înfloritoare dintre Emily și Marcello, începută în sezonul anterior, după ce ea s-a mutat la birourile din Roma ale agenției Agence Grateau.

Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei

„Marcello este o altă aventură pe care o dorim pentru Emily, pentru că, în cele din urmă, vrem ca Emily să poată avea un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Vrem ca Emily să poată zâmbi. Vrem să o vedem dincolo de modul ei de vacanță. Și el vine la momentul perfect”, a declarat Collins, potrivit news.yahoo.com.

Personajele din acest sezon

Distribuția îi reunește pe Lily Collins, în rolul lui Emily Cooper și totodată producătoare a serialului, alături de Philippine Leroy-Beaulieu, care o interpretează pe Sylvie Grateau. Din echipă mai fac parte Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) și Lucien Laviscount (Alfie).

Lor li se alătură Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) și Michèle Laroque (Yvette).

Lansat în 2020, serialul a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite titluri de pe Netflix, atrăgând milioane de spectatori și numeroase discuții despre modă, stil de viață și cultura europeană privită prin perspectiva unei tinere americance.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:09 - Masacrul din Odessa, 23 octombrie 1941: O pată rușinoasă în istoria Armatei Române
23:00 - Teaserul oficial al serialului Emily in Paris, lansat de Netflix. Actorii care vor juca în acest sezon
22:51 - Gheorghe Hagi, despre zvonul mutării în Turcia. Declarație oficială
22:42 - Bolojan: Cei care vor guvernarea, n-au decât să o preia. Eu nu fac tensiuni pe gratis
22:34 - Arestul preventiv, contestat de ucrainenii acuzați de sabotaj. Decizia ÎCCJ, pe 28 octombrie
22:24 - Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții...

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale