Teaserul oficial al serialului Emily in Paris, lansat de Netflix. Actorii care vor juca în acest sezon

Netflix a dezvăluit teaserul oficial și noi imagini din „Emily in Paris: Sezonul 5”. Cele zece episoade ale noului sezon vor fi disponibile din 18 decembrie.

Potrivit sinopsisului oficial, Emily, devenită directoare la Agence Grateau Roma, se confruntă cu o nouă etapă a vieții. Ritmul alert al carierei o poartă între întâlniri de afaceri, colaborări internaționale și decizii importante, iar echilibrul dintre viața profesională și cea personală devine tot mai greu de menținut.

Când lucrurile par să se liniștească, o problemă la locul de muncă schimbă cursul evenimentelor, aducând tensiuni în plan personal și profesional. În încercarea de a-și regăsi echilibrul, Emily se agață de ritmul vieții franceze, însă un secret riscă să afecteze o relație apropiată. În final, reușește să depășească dificultățile și să privească spre viitor cu mai multă claritate.

Sezonul 5 urmărește povestea de dragoste înfloritoare dintre Emily și Marcello, începută în sezonul anterior, după ce ea s-a mutat la birourile din Roma ale agenției Agence Grateau.

„Marcello este o altă aventură pe care o dorim pentru Emily, pentru că, în cele din urmă, vrem ca Emily să poată avea un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Vrem ca Emily să poată zâmbi. Vrem să o vedem dincolo de modul ei de vacanță. Și el vine la momentul perfect”, a declarat Collins, potrivit news.yahoo.com.

Distribuția îi reunește pe Lily Collins, în rolul lui Emily Cooper și totodată producătoare a serialului, alături de Philippine Leroy-Beaulieu, care o interpretează pe Sylvie Grateau. Din echipă mai fac parte Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) și Lucien Laviscount (Alfie).

Lor li se alătură Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) și Michèle Laroque (Yvette).

Lansat în 2020, serialul a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite titluri de pe Netflix, atrăgând milioane de spectatori și numeroase discuții despre modă, stil de viață și cultura europeană privită prin perspectiva unei tinere americance.