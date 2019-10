Legea lui Cameroan pedepsea şi pedepseşte pe unii dintre cei mai săraci cetăţeni, cei care locuiesc în locuinţe sociale, mulţi dintre ei persoane cu dizabilităţi. Locatarii care au o cameră în plus în apartamentele cu chirie la stat trebuie să plătească în plus, fie din salariu, fie din alte venituri pentru a putea rămâne în casele lor, amintește The Guardian.

Ziarul mai scrie: „O gaură neagră” a politicii, problema ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană a monopolizat discuţia publică, în timp ce alte teme de interes poate la fel de mare au fost împinse la margine dezbaterilor. „Taxa pe dormitor” este o astfel de problemă, o moştenire a guvernării Cameron

„Taxa pe dormitor este un coşmar mai mare decât Afganistan”, declara atunci un veteran de război care era obligat să trăiască cu 6 euro pe zi.

Te-ar putea interesa și: