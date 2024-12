Monden Tavi Clonda are mari probleme. A fost șters și de pe Youtube







Piesa„Banii” a lui Tavi Clonda fost ștearsă de pe platforma YouTube, asta pentru că artistul ar fi refuzat să achiziționeze licența necesară pentru ca acest cover să poată exista. Soțul Gabrielei Cristea a fost acuzat de plagiat și n-a făcut nimic în acest sens.

Piesa lui Tavi Clonda a fost ștearsă de pe Youtube

Soțul Gabrielei Cristea ar fi fost contactat de către Sakis Koukos, managerul lui Stelios Chronis, în vederea achiziționării unei licențe care să îi permită lui Tavi să publice acest cover. Artistul n-a dat niciun răspuns, iar managerul artistului grec a raportat acest produs muzical drept unul care încalcă drepturile de autor.

Ce spune managerul artistului grec

Sakis Koukos, managerul lui Stelios Chronis, cel care deține drepturile de autor pentru linia melodică a piesei “Pali Pali”, a spus că a obținut stergerea piesei “Banii” de pe Youtube.

“Am așteptat răspunsul lui Tavi Clonda la propunerea pe care i-am făcut-o de a intra în legalitate și de a cumpăra licența în România pentru această piesă. Nu ne-a oferit niciun răspuns și, tocmai de aceea, am raportat încălcarea drepturilor noastre de autor. Am pretins și obținut stergerea piesei “Banii” de pe Youtube”, au transmis Viperele Vesele.

Tavi Clonda susține că n-a plagiat

În videoclipul românesc, Tavi Clonda apărea în prim-plan cu soția sa Gabriela Cristea, care îi fredona melodia. Fanii au remarcat o scenografie extrem de asemănătoare cu cea din videoclipul grecului Thodoris Ferris. El a spus că nu este niciun plagiat, ci un cover.

„Nici nu m-am uitat la ce s-a spus. Piesa este un cover după o veche piesă grecească. Nu e vorba despre niciun plagiat. Este un cover. Eu am făcut textul în limba română. E simplu, dar oamenii trebuie mereu să spună câte ceva, că na…

Drepturile de la text se duc la mine. Normal că există acordul din partea artistului grec. El are drepturile pe melodie. Piesa asta am făcut-o în urma unei vacanțe petrecute în Grecia. Acolo am auzit-o și mi-a plăcut. M-am gândit cum ar fi să sune în limba română”, a declarat Tavi Clonda.