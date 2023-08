Cea mai urmărită melodie din istoria YouTube. A produs miliarde

Clubul Youtube „Bilion Views” este format din videoclipurile care au reușit să depășească un miliard de vizualizări. Primul videoclip care a depășit acest număr este cel al rapperului sud-coreean PSY, cu melodia Gangnam Style, din 2012.

La trei ani distanță a fost urmat de „Baby” al lui Justin Bieber în 2015. În topuri se află și videoclipurile artiștilor BTS, BLACKPINK, J Balvin, Adele, Dua Lipa, Billie Eilish, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Shakira, Guns N’ Roses și Ed Sheeran.

Din 2012 și până acum, peste 200 de videoclipuri muzicale au depășit pragul de un miliard de vizualizări pe YouTube. Videoclipul pentru copii, „Baby Shark Dance”, a reușit să depășească 11 miliarde de vizualizări. Până atunci, „Despacito” a fost pe locul 1, cu aproape 8 miliarde.

Despacito este al doilea cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, cu peste șase miliarde de vizualizări, urmat de „See You Again” al lui Wiz Khalifa și „Gangnam Style” al lui Psy.

Youtube a anunțat că membrii clubului vor primi un logo personalizat, creat special pentru a sărbători cea de-a 10-a aniversare a intrării în clubul miliardelor de vizualizări a piesei Gangnam Style a lui Psy, care a devenit membru fondator al acestuia.

Alte videoclipuri cu peste un miliard de vizualizări

Trupa BTS are șase videoclipuri care au trecut de un miliard de vizualizări pe Youtube, printre care „Dynamite”, „MIC Drop”, „Fake Love”, „IDOL” și „Boy With Luv”. Totodată, BLACKPINK are șase videoclipuri care au depășit un miliard de vizualizări pe Youtube inclusiv ‘AS IF IT’S YOUR LAST’, ‘How You Like That’, ‘Kill This Love’, ‘DDU-DU DDU-DU’, ‘BOOMBAYAH’ și videoclipul de performanță pentru ‘How You Like That’.

Și Adele deține recordul pentru videoclipul „Hello”, care a atins cel mai rapid 1 miliard de vizualizări pe YouTube, reușind această performanță în 88 de zile, potrivit jagranjosh.com.

Valorile privind interacțiunea pe YouTube (vizionări, aprecieri, neaprecieri și abonări) arată de câte ori au interacționat utilizatorii cu un videoclip sau cu canalul YouTube. Aceste valori pot fi o estimare importantă a popularității generale a videoclipului sau canalului tău.