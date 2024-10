Monden Motivul pentru care Gabriela Cristea nu a fost la înmormântarea mamei. Nici cu singurul frate nu vorbește







Gabriela Cristea a ratat înmormântarea mamei ei, dintr-un motiv halucinant. Aceasta a declarat în cadrul unui podcast faptul că i-a fost frică să nu ia bătaie, așa că nu și-a condus mama pe ultimul drum.

Halucinant, dar adevărat

Gabriela Cristea nu a avut o relație foarte bună cu părinții ei, drept urmare la înmormântarea mamei, aceasta nu s-a dus. Nu am fost la înmormântarea mamei pentru că situația atunci a fost foarte tensionată și, sincer, mi-a fost frică să nu-mi iau bătaie. Sunt sigură că aici s-ar fi ajuns. Hai să nu intrăm în amănunte de la cine…

Am întâlnirile mele cu ea și vorbesc foarte des cu ea. Provin dintr-o familie în care femeile nu prea aveau foarte multe lucruri de spus. Mama avea un soi de independență financiară, care i-ar fi permis să stea de la egal la egal cu tatăl meu. Ea provenea, însă, dintr-o familie care nu-i permitea asta, iar eu am propus revoluția în familie. În adâncul sufletului meu am judecat-o. Tata era violent cu ea. Când a murit mama aveam 37 de ani. Si acum sufăr dupa ea. Eu nu am cu cine vorbi în afară de soțul meu”, a spus Gabriela Cristea.

Am sărit pe geam ca să prezint Eurovisionul”

Aceasta a mai explicat că nu a fost susținută niciodată de părinți, în carieră. „Relația cu ai mei nu a fost niciodată una bună. Ei și-au dorit ceva, eu altceva, și, la un moment dat, conflictul a fost așa de mare că a luat-o fiecare pe drumul lui. Relația cu ei s-a rupt, de la 18 ani, atunci când am decis să-mi iau viața în mâini. Cu tata nu vorbesc deloc. Mama nu mai este. Nu sunt împăcată cu gândurile mele, dar nici nu pot să spun că aș fi putut să fac altceva.

Ei erau foarte stricți, nu voiau să fac televiziune. Eu am mers încântată acasă să le spun că o să prezint Eurovisionul și mi s-a spus: nu! Atunci am sărit pe geam și m-am dus să-l prezint. Mai am un frate, nici cu el nu vorbesc, pentru că și el este de acord cu ei. Am fost o oaie neagră a familiei, doar pentru faptul că m-am născut fată, și nu băiat”, a mai declarat vedeta.