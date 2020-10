Ministrul Sănătății a declarat că persoanele nemulţumite că nu se mai organizează pelerinaj de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva trebuie să înţeleagă că „avem o sărbătoare religioasă într-un context pandemic”.

„Să se gândească că avem o sărbătoare religioasă într-un context pandemic. Tot ceea ce a însemnat acest an a însemnat un an diferit faţă de ceilalţi ani atât ca sărbători pascale, ca Rusalii, vacanţe, început de an, ca şcoală în general. Haideţi să gândim că trebuie să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj.

Să ne gândim totuşi la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, cu toţii o avem, toţi ne rugăm şi la intrarea în schimb şi la ieşirea din schimb şi pentru cei care îi îngrijim”, a spus duminică ministrul Sănătăţii, întrebat la Iaşi ce mesaj are pentru cei care au protestat două zile la rând în faţa Mitropoliei Moldovei în legătură cu organizarea pelerinajului.

Mesaje clare

Ministrul Sănătăţii a precizat că mesajele autorităţilor au fost clare inclusiv în discuţiile cu reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi cei ai Patriarhiei.

„Cred că mesajele noastre au fost destul de clare inclusiv în discuţiile pe care le-am avut cu Patriarhia sau Mitropolia. S-ar părea că evoluţia ar trebui să ne reaşeze pe toţi, să ne respectăm partea noastră de treabă (…). Noi suntem aici, sistemul medical este aici, capacităm numărul de paturi, capacităm numărul de paturi din Terapie Intensivă, după cum aşteptăm ca din partea celor care participă la aceste activităţi să respecte nişte reguli”, a arătat ministrul Sănătăţii.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor și Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei. În fiecare an sute de mii de credincioși din toată țara vin să aducă un omagiu sfintei, ale cărei moaște sunt adăpostite într-o raclă a Catedralei Mitropolitane din Iași.