Țările cu cele mai multe persoane obeze. Pe ce loc este România în topul mondial

Obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică la nivel mondial. Potrivit datelor publicate de portalul Our World in Data, 8% din decesele anuale din lume sunt cauzate de obezitate. De asemenea 39% din populația globului este supraponderală, iar 13% obeză. Kilogramele în plus pot duce la afecțiuni grave cum ar fi cele cardiovasculare, diabet sau probleme articulare.

Potrivit reglementărilor medicale, o persoană este considerată supraponderală dacă indicele de masă coporală este egal sau mai mare de 25. Dacă aceste indice este peste 30 atunci persoana este obeză. Un indice de masă corporală normal trebuie să se încadreze între 18,5 și 24,9, potrivit Organzației Mondiale a Sănătății.

Țările cu cei mai mulți obezi

Cifrele analizate de Our World in Data, arată că țările cele mai multe persoane supraponderale sunt: Nauru- 88,5% , Palau-85,1% , Insulele Cook-84,7% , Insulele Marshall-83,5% , Tuvalu-81,9% , Niue-80%, Kiribati-78,7%, Tonga-78,5% , Samoa-77,6% sau Micronezia-75,9%.

Țările care au cele mai puține persoane supraponderale sunt: Vietnam-18,3%, India-19,7%, Bangladesh-20%, Etiopia-20,9%, Nepal-21%, Timor-21,6%, Cambodgia-21,7%, Eritreea-22%, Niger-22% și Burundi-22,2%.

România este în clasamentul mondial pe locul 71 și cam la jumătatea clasamentului european. În Europa, cel mai bine stau Franţa, Italia, Suedia, Danemarca, Elveţia și Olanda unde procentul persoanelor obeze este sub 10%. La polul opus, cei mai mulți oameni obezi sunt în Marea Britanie, Irlanda, Ungaria, dar și în Germania.

Dieta este crucială

Regimul alimentar și mișcarea sunt cele mai importante când vine vorba despre kilogramele în plus. O dietă bogată în grăsimi și prăjeli îngrașă mult. De asemenea sucurile, produsele de patiserie, dar și celelalte dulciuri consumate zilnic pot duce în timp la obezitate.

Și fructele și legumele ne pot îngrășa. Cartofii și fasolea au foarte multe calorii. Strugurii și bananele se numără printre fructele care îngrașă cel mai mult. Pâinea, nelipsită de pe masa românir, are multe calorii. Și alcool îngrașă pentru că favorizează depunerile de grăsime în organism.

Sedentarismul și mâncatul seara la ore târzii este o altă cauză a kilogramelor în plus. Este foarte important și cât mâncăm. Porțiile contează foarte mult.