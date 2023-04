Tânărul suspectat pentru scurgerea de informații din SUA a fost arestat. Va ajunge vineri în fața instanței

FBI a anunțat că suspectul pentru scurgerea de informații de zilele trecute a fost arestat joi, 13 aprilie, la North Dighton. Biroul Federal nu a precizat care este identitate suspectului, dar presa americană a aflat că este vorba de Jack Teixeira, un tânăr în vârstă de 21 de ani, membru al Gărzii Naţionale Aeriene din Massachusetts.

Autoritățile americane au transmis că suspectul se află la conducerea „Thug Shaker Central”. Este vorba de un grup online unde aproximativ 30 de persoane vorbesc despre pasiunea pentru arme și jocuri video. În plus, tot pe acest grup sunt publicate și glume rasiste. Documentele secrete au fost postate inițial pe pagina web a grupului, dar informațiile au apărut ulterior și pe reţelele de socializare Twitter şi Telegram. Documentele secrete au conturat o imagine asupra activităţilor de culegere de informaţii desfăşurate de SUA la nivel global.

Procurorul general al SUA a confirmat identitatea suspectului

Chiar dacă FBI a vrut să păstreze secretă identitatea suspectului, procurorul general al SUA, Merrick Garland, a confirmat că suspectul arestat este Jack Teixeira. Acesta va ajunge în fața instanței de judecată vineri, 14 aprilie, la Boston. „Agenții FBI l-au luat în custodie în această după-amiază fără incidente. Arestarea a fost legată de presupusa sustragere, păstrare și transmitere neautorizată de informații clasificate ale apărării național”, a declarat Garland.

Tânărul este cunoscut în mediul online sub pseudonimul OG,Original Gangster. În plus, el ar fi unul dintre cei mai apreciați membrii ai grupului. „Este bine pregătit fizic. Este puternic. Este înarmat. Este instruit. Cam la ce te poţi aştepta de la un film nebunesc”, a declarat un membru al platformei sub protecția anonimatului.

În documentele care au ajuns în mediul online erau prezente și informații privind războiul din Ucraina. În plus, existau rapoarte privind ajutorul militar pe care Kievul l-a primit din partea Occidentului. Documentele datate din februarie și martie au arătat care este eficiența armatei ruse, dar și a celei ucrainene pe frontul de luptă, informează Reuters.