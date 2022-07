Tânără în scaun cu rotile, umilită de doi șoferi de autobuz. STB îi cercetează disciplinar

Primul dintre șoferi i-a închis efectiv ușa în nas tinerei, care era însoțită de mama ei. Femeia a fost nevoită să aștepte următorul autobuz.

„Ca să înțelegeți contextul, m-am întors în București în vacanța de vară. De ce m-am întors? Ca nu cumva să uit câte dizabilități are sistemul, societa tea și așa mai departe.

Mă întorceam de pe Calea Victoriei după ce am petrecut o seară atât de relaxantă cu una dintre prietenele mele dragi. Eram împreună cu mama, deoarece, după cum bine știți povestea, aici nu pot folosi scaunul cu rotile electric din cauza bordurilor, rampelor etc. Voiam să luăm autobuzul 104 de la stația Națiunile Unite. Primul autobuz care a ajuns în stație ne-a ignorat efectiv existența. Sau, mai bine spus, a considerat probabil că în mașina lui nu are ce căuta un scaun cu rotile, pentru ne-a închis ușa în față la propriu“, a scris tânăra pe Facebook.

Atitudine șocantă

Cel de-al doilea șofer a înjurat-o efectiv pe mama femeii, deranjat că a trebuit să coboare rampa specială pentru ca scaunul cu rotile să poată avea acces în autobuz.

„Vine următoarea mașină. Nenea șofer, că nu-i pot găsi alt apelativ care să nu depășească normele bun simțului, pe lângă faptul că nu și-a făcut datoria de a coborî rampa, invocând din nou scuza patetică „însoțitorul trebuie să facă asta“, și-a arătat misoginismul care putrezește în toată ființa lui. Nu a pornit din stație până nu s-a asigurat că noi ar trebui să-i mulțumim pentru buna lui voința de a ne permite să urcăm în autobuzul său ruginit. De ce am folosit termenul de misogin? Păi cum să vă spun? I-a strigat mamei de pe prea înaltul său scaun de șofer „Să-mi sugi

Cer sancțiuni, și nu doar din vorbe precum răspunsul generic primit la fiecare reclamație „vom Lua măsuri”. De ani de zile se întâmplă aceleași lucruri. Iar singurul meu gând era că abia aștept să mă întorc în Madrid“, a mai scris femeia pe Facebook.

Cercetare disciplinară

STB a anunțat că șoferii vor fi cercetați disciplinar. Compania a transmis un comunicat de presă în care a anunțat că regretă incidentul.

„Regretăm evenimentele petrecute în cursul zilei de 18 iulie 2022, pe traseul liniei 104, în staţia Piaţa Naţiunile Unite, unde doi şoferi STB S.A. au avut un comportament nepotrivit faţă de o tânără în scaun cu rotile. Aceste incidente pun într-o lumină nefavorabilă imaginea companiei şi vă asigurăm că scopul nostru nu este acela de a produce disconfort celor care utilizează mijloacele de transport în comun.

Dimpotrivă, prin acţiunile pe care le desfăşurăm în ultima vreme dorim să transmitem tuturor beneficiarilor acestui serviciu public mesajul că interesul nostru major este acela de a oferi condiţii de transport civilizate, la standarde de calitate, demne de o capitală europeană”, se arată în comunicatul STB, citat de Agerpres.