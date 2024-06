Un celebru actor din „Pirații din Caraibe” fost ucis de un rechin: „A fost un om al apei, foarte iubit”

Tamayo Perry, în vârstă de 49 de ani, care a jucat în cel de-al patrulea film „Pirații din Caraibe”, a murit duminică. Actorul a fost atacat de un rechin, în timp ce făcea surf în largul insulei Oahu din Hawaii.

Perry, care a jucat și în Charlie's Angels: Full Throttle și Blue Crush, a murit în apropiere de Goat Island duminică după-amiază, au declarat serviciile de urgență din Honolulu. Un trecător a sunat la poliție și a anunțat că a văzut un bărbat rănit de un rechin.

Oamenii legii au ajuns pe plaja Malaekahana, cu puțin înainte de ora locală 13:00. Salvatorii l-au adus pe Perry - un salvamar Ocean Safety și instructor de surfing - la țărm cu un skijet. Medicii au încercat să-l salveze, dar a fost prea târziu. a declarat Shayne Enright, de la Departamentul pentru servicii de urgență din Honolulu.

În iulie 2016, Perry, care a lucrat ca salvamar pe North Shore, și-a început cariera în cadrul departamentului Ocean Safety. El a apărut în „Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides” (Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi).

„RIP Tamayo Perry 💔 Specialistul în conducte și salvamarul din Honolulu County va fi regretat de întreaga comunitate North Shore. El și-a pierdut viața astăzi într-un incident cu un rechin la Goat Island în largul O'ahu. Sincerele mele condoleanțe familiei și numeroșilor săi prieteni. 🙏 @freesurfmag”, a spus un reporter pe platforma X.

