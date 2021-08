Talibanii pozează în oameni pașnici. S-au filmat în mașinuțe și călușei, într-un parc de distracții. VIDEO

Mai multe videoclipuri cu soldați talibani care se distrează într-un parc de distracții din Afganistan au fost făcute publice pe Twitter. În imagini, ei apar în timp ce se dau în mașinuțe. Talibanii râd, fac giumbușlucuri și dau impresia că se distrează de minune, ca niște oameni obișnuiți, în timp de pace. Imaginile ar trebui să-i umanizeze pe îngrozitorii luptători religioși care au băgat frica într-o țară întreagă.

Din păcate nu reușesc, mai ales că mulți dintre ei pozează cu arme de foc în mână, fapt ce amintește care este adevărata situație din țara pe care au ocupat-o.

Imaginile par să arate cum sărbătoresc talibanii victoria din weekendul trecut. Într-o înregistrare video, unii soldații talibani se joacă în mașinuțe într-un parc de distracție, în timp ce alții sunt filmați într-un carusel, călare pe căluți de plastic.

Tot pe Twitter au apărut înregistrări cu alți talibani ce ridică greutăți, într-o sală de fitness, râd și se distrează pe o bandă de alergat.

De altfel, pare a fi liniștea dinaintea furtunii, dat fiind că talibanii nu vor să alarmeze comunitatea internațională cu execuții și mutilări, până ce forțele internaționale nu se vor retrage cu totul din țară.

