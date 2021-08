Talibanii instituie teroarea în Afganistan. Mărturia unui jurnalist refugiat în România: „Nu ne-au uitat pe mine şi pe familia mea”

Fostul jurnalist Fardin Kohistani, 32 de ani, a plecat în 2016 din Afganistan de frica talibanilor şi a obținut azil în România. Acum, el povestește despre regimul de teroare pe care talibanii îl pregătesc pentru țara sa de origine.

Fardin Kohistani nu are încredere în mesajele liniștitoare pe care islamiștii le transmit oamenilor. Nu crede că aceștia s-au schimbat și că-i vor ierta pe cei care li s-au opus, așa cum susțin în declarațiile publice. Dimpotrivă, spune fostul jurnalist, au început căutarea celor care li s-au opus în trecut.

„Vorbe goale. Repet, acum sunt mai reţinuţi pentru că mai sunt militari aliaţi pe aeroportul din Kabul, se abţin pentru că le este frică de o reacţie occidentală, dar au şi început acţiunile de pedepsire. Au şi demarat operaţiunea de „vânare” a celor care au lucrat şi au colaborat cu forţele NATO şi SUA sau a celor care le-au fost ostili, şi merg din uşă în uşă căutându-i şi ameninţându-le familiile. Este şi cazul familiei mele. Ca tânăr jurnalist, am lucrat la cotidianul «8 AM» şi am scris multe articole împotriva talibanilor, a teroriştilor, în aşa fel încât am început să primesc ameninţări din cauza cărora am şi plecat din ţară”, a povestit jurnalistul pentru Adevărul.

Talibanii au luat la ochi familiile opozanților

Potrivit spuselor sale, cel mai probabil familia sa va avea de suferit din cauză că și-a făcut meseria de jurnalist și a relatat despre teroriștii afgani. Fardin Kohistani spune că talibanii nu se dau îndărăt de la nimic și sunt capabili de cele mai mari atrocități.

„Cel mai probabil, talibanii nu ne-au uitat pe mine şi pe familia mea, mai ales că fratele meu, care este tot jurnalist, a fost chiar şi mai vocal decât mine. Au fost peste părinţii mei, din fericire nu s-a întâmplat nimic, dar au promis că se întorc. Mi-e tare frică să nu păţească precum părinţii unor foşti colegi care au plecat şi ei din ţară. La ei au venit talibanii şi le-au spus: «Unde este băiatul? Cu voi nu avem nimic, dar dacă nu îi spuneţi să se prezinte într-o săptămână la noi, ne întoarcem şi vă împuşcăm».

Nici nu ştiu cum să-i ajut. Culmea este că şi părinţii mei erau oarecum la adăpost, pentru că s-au mutat în Tadjikistan, dar au făcut marea eroare să se întoarcă în 2020 din cauza pandemei, şi acum nu mai pot pleca. Cert este că talibanii nu se dau în lături de la nimic. Ca să zic aşa, sunt nişte animale şi îmi pare rău că ajung să compar sălbăticiunile, pe care le respect, cu talibanii”, a mai spus jurnalistul afgan, conform sursei citate.

Capitala Kabul a ajuns un oraș al terorii

El a mai spus că în capitala Kabul s-a intaurat teroarea și că oamenii nu mai îndrăznesc să iasă din case din cauza talibanilor. Mai mult, situația cetățenilor afgani este și mai dificilă deoarece mulți au rămas fără bani și nu au cu ce să-și cumpere cele necesare traiului.

„De teroare. Oamenii nu mai ies din case nici până la magazin de frica talibanilor. Mai grav, o parte a afganilor din Capitală nu mai au de ce să meargă la magazin, fiindcă nu au cu ce să cumpere provizii deoarece bugetarii au fost lăsaţi fără salarii în ultimele două luni. Probabil a fost o acţiune premeditată a fostului preşedinte Ashraf Ghani care, după cum se ştie, a plecat din ţară cu foarte mulţi bani. Şi cum salariile în Afganistan ajungeau de la o lună la alta şi nu permiteau realizarea de economii, acum mii de familii afgane fac foamea la propriu.

Lor li se vor adăuga de acum şi miile de familii care trăiau din salariile plătite de organizaţii internaţionale, ONG-uri, trusturi de presă cu jurnalişti acreditaţi în Afganistan şi firme străine cu birouri în Kabul. Acestea au tras obloanele acum, iar afganii care lucrau acolo au rămas fără loc de muncă”, a relatat Fardin Kohistani.

Legea Sharia a fost instituită în oraș

Jurnalistul a mai relatat că de teama islamiștilor, femeile au încetat să mai meagă la locurile de muncă, iar bărbații își lasă barbă, în conformitate cu legea islamică, Sharia. Oamenii încearcă să se adapteze la noile vremuri în care trăiesc.

„În rest, Kabulul este la mâna talibanilor care îşi permit deja să «altoiască» pe cine vor şi când vor. Oricum, am înţeles că bărbaţii nu se mai bărbieresc, iar femeile nu mai merg la locurile de muncă. Ba mai mult, femeile nu au voie nici măcar să circule singure pe stradă, chiar dacă sunt îmbrăcate cu burka, îmbrăcămintea care le acoperă întregul corp, după regulile impuse de legea Sharia pe care talibanii au declarat că o vor impune în Afganistan. Ele pot merge pe stradă numai împreună cu soţul.

Şi, sunt sigur, situaţia se va agrava din toate punctele de vedere. Violenţele contra populaţiei civile şi răzbunările vor escalada după ce va fi finalizată evacuarea aliată, iar militarii străini vor pleca de tot din Afganistan. Apoi, din punct de vedere economic, lucrurile nu au cum să stea bine pentru afganul de rând care a rămas fără loc de muncă şi, mai grav, ministerele şi departamentele importante vor fi conduse de persoane cu două clase primare numite de talibani. Afganistanul pare o ţară pe moarte, din păcate”, a mai spus jurnalistul Afgan.

Principalul responsabil președintele Ashraf Ghani

El îi acuză pentru situația actuală pe politicieni și, în special, pe președintele Ashraf Ghani care a concentrate puterea în mâinile sale. Apoi, în momentul în care talibanii au atacat, acesta a abandonat lupta și a fugit.

„Cred că din cauza greşelilor făcute de politicieni, în special a celor făcute de preşedintele Ashraf Ghani. A concentrat în mâinile lui toată puterea, inclusiv pe cea militară. Cei din provincii nu au mai putut face nimic, nu au avut nicio putere. Şi când au plecat aliaţii, iar talibanii au pornit ofensiva, preşedintele a plecat şi armata s-a văzut fără conducere, practic abandonată.

Nu a existat coordonare între entităţile militare, s-a instalat panica, iar urmările s-au văzut. Altă explicaţie nu văd, pentru că, din câte ştiu, militarii afgani au fost foarte bine pregătiţi de aliaţi şi sunt buni luptători”, a mai spus jurnalistul afgan.

Despre Fardin Kohistani

Fardin Kohistani a absolvit Facultatea de Stiinţe Politice ale Mashal University din Afghanistan și a lucrat împreună cu fratele său la cotidianul „8 AM”. În anul 2016 a venit în România pentru un master la Universitatea Bucureşti, continuând să publice în presa afgană.

La finalul studiilor de master, din cauza ameninţărilor venite din partea talibanilor, Fardin se decide să ceară azil în România. Fratele său a decis să se refugieze în Canada.

