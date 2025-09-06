International Tablou furat de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, descoperit după 80 de ani în Argentina







Un tablou rar din secolul al XVIII-lea, declarat furat de naziști de la un colecționar evreu în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost descoperit în Argentina după mai bine de 80 de ani. Descoperirea a fost făcută în orașul Mar del Plata, în locuința fiicei și a ginerelui unui fost ofițer SS german, grație unei anchete jurnalistice realizate de un ziar olandez.

Pictura, intitulată „Portretul unei Doamne”, aparține artistului italian Giuseppe Ghislandi (1655–1743) și fusese inițial deținută de un cunoscut anticar evreu din Olanda, deposedat ilegal de bunurile sale în timpul ocupației naziste. Lucrarea a fost furată de Friedrich Kadgien, un ofițer SS însărcinat de regimul lui Hitler cu jefuirea proprietăților evreilor pentru a finanța războiul.

Investigația a fost declanșată după ce reporterii olandezi de la publicația AD au analizat un anunț imobiliar publicat recent. Casa urmașilor lui Friedrich Kadgien era scoasă la vânzare, iar într-una dintre fotografiile publicate online, un detaliu a atras atenția: pe peretele sufrageriei se afla un tablou identic cu cel înregistrat oficial pe lista operelor de artă furate de naziști, gestionată de autoritățile din Olanda.

„Totul a început în urmă cu zece ani, când am încercat să contactăm fiicele lui Friedrich Kadgien. Știam de existența lor, însă au refuzat întotdeauna să ne răspundă. După ce tatăl lor a murit, au rămas multe întrebări fără răspuns, în special legate de bunurile pe care acesta le-a luat cu el în Argentina după război”, a declarat jurnalistul Peter Schouten, unul dintre autorii investigației.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Friedrich Kadgien a făcut parte din structurile naziste responsabile de confiscarea bunurilor evreilor din Olanda. După capitularea Germaniei, acesta a fugit din Europa și s-a stabilit în Argentina, o destinație favorită pentru numeroși ofițeri naziști aflați în căutarea unui refugiu.

În Mar del Plata, Kadgien și-a construit o nouă viață, întemeind o familie și ascunzându-și trecutul. Jurnaliștii susțin că tabloul nu a fost singurul obiect de valoare luat cu el. În cadrul investigației, autoritățile argentiniene au descoperit în locuința urmașilor săi 22 de stampe semnate de celebrul artist francez Henri Matisse, care ar putea proveni, de asemenea, din jafurile naziste. Pentru acestea, o anchetă separată a fost deschisă.

Ministerul Public olandez a confirmat că tabloul figura pe lista oficială a operelor de artă furate și a explicat că furtul de bunuri culturale de către regimul nazist este considerat, conform legislației internaționale, un „crimă de război imprescriptibilă”. Asta înseamnă că recuperarea acestor opere poate fi solicitată oricând, indiferent de numărul de ani trecuți de la comiterea faptelor.

Această clasificare a permis autorităților să ceară restituirea tabloului către moștenitorii colecționarului evreu deposedat ilegal de proprietate în anii ’40. De asemenea, fiica și ginerele lui Kadgien au fost inculpați pentru recel, însă anchetatorii subliniază că aceștia nu sunt acuzați că ar fi implicați direct în furtul original.

Potrivit expertului în artă Ariel Bassano, tabloul semnat de Giuseppe Ghislandi datează din anul 1710 și se află într-o stare excelentă de conservare. Acesta a explicat, în cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri, 3 septembrie, că valoarea actuală de piață a operei se ridică la aproximativ 50.000 de dolari.

„Având în vedere vechimea sa, tabloul se păstrează într-o formă excepțională. Este o descoperire rară și un succes important pentru eforturile internaționale de recuperare a patrimoniului cultural furat în timpul războiului”, a declarat Bassano.

Echipa de la AD a analizat sute de documente, arhive și registre de opere de artă furate pentru a identifica proveniența tabloului. Descoperirea a fost posibilă după compararea fotografiei din anunțul imobiliar cu baza de date oficială a operelor jefuite de naziști. Coincidența a fost confirmată imediat de experți și autorități.

În ultimele decenii, numeroase țări au intensificat eforturile pentru a recupera bunurile culturale jefuite de regimul nazist. Potrivit unor rapoarte UNESCO, mii de opere de artă furate în perioada războiului se află încă în colecții private sau pe piața neagră internațională.

Autoritățile olandeze au început deja procedurile pentru restituirea tabloului către moștenitorii colecționarului de la care a fost furat în timpul ocupației naziste. Procesul ar putea dura câteva luni, deoarece implică cooperarea dintre instituțiile judiciare din Olanda, Argentina și Germania.

În paralel, ancheta legată de stampele lui Henri Matisse ar putea deschide un nou capitol în recuperarea operelor de artă jefuite în timpul războiului. Specialiștii în patrimoniu estimează că valoarea totală a bunurilor descoperite în casa urmașilor lui Kadgien ar putea depăși câteva sute de mii de dolari.