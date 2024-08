Sport Sven Eriksson se teme de moarte: Până acum, sunt un om bolnav sănătos







Sven Eriksson suferă de cancer și susține că se apropie de finalul vieții. După o carieră impresionantă în sport, acesta a vorbit despre sacrificiile din lumea fotbalului, dar și despre cei care i-au luat locul în fruntea echipei Angliei.

Sven Eriksson se luptă cu un diagnostic crunt

Fostul antrenor de fotbal al Angliei suferă de cancer de pancreas și a făcut chimioterapie. În ultimele luni, acesta a decis să se întoarcă în Suedia, țara sa de origine, unde își dorește să își petreacă ultima parte a vieții.

Recent, acesta a vorbit despre boala de care suferă, dar și despre cariera pe care o va lăsa în urmă. Fostul antrenor susține că este împăcat cu gândul că va pleca din această lume, însă se teme de moarte.

Și-a văzut copiii rar

Cu toate că a gustat succesul în lumea sportului, Eriksson a făcut și numeroase sacrificii. Cele mai dureroase dintre acestea au fost legate de familie. Fostul antrenor susține că și-a dedicat timpul fotbalului și a petrecut puține clipe alături de copiii săi. Privind în urmă, acesta a precizat că a fost ținta criticilor, însă a depus toate eforturile pentru binele echipei.

„Ei bine, nu știu dacă am fost un manager bun, dar dacă am fost bun la ceva, a fost să creez o atmosferă bună în club, nu doar în echipă. Cred că asta a fost puterea mea, mai mult decât tehnica (...) Dacă arăți respect față de oamenii din jurul tău, ei vor arăta respect față de oamenii din jurul lor”, a declarat Eriksson, potrivit The Guardian.

Cu toate că s-a retras din lumea sportului, primul manager străin al echipei Angliei urmărește cu interes toate competițiile. De altfel, acesta a menționat că succesorii săi vor avea parte de o presiune imensă.

„Gândiți-vă la presiunea pe care o va avea noul antrenor al Angliei pe umerii săi. Dacă nu câștigă un turneu mare, va fi criticat. Va fi un om curajos care preia acea slujbă”, a mai spus el.

Sven Eriksson se teme de moarte

În lupta cu boala cruntă, fostul antrenor a apelat la chimioterapie. Cu toate acestea, medicii săi sunt rezervați în ceea ce privește șansa sa de a supraviețui. Eriksson susține că se află la finalul vieții și a recunoscut că se teme de moarte.

„Încerc să nu mă gândesc la moarte. Până acum, sunt un om bolnav sănătos (...) să spun că nu mă gândesc la moarte cred că este o minciună. Uneori îți trece prin cap, dar încerc să nu mă gândesc la asta”, a mai spus acesta.

În prezent, acesta trăiește în Sunne, un sat din Suedia, locul în care s-a născut și a copilărit. Fostul antrenor a mărturisit că are o casă cu vedere către lac și se bucură zilnic de priveliște. În plus, el este la curent cu toate competițiile sportive și rezultatele fostei sale echipe.