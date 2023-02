Sute de blocuri, clădiri şi hoteluri cu nereguli în România. Peste 300 de amenzi au fost aplicate în zona Năvodari

Corpul de control al Inspectoratului de Stat în Construcții a efectuat o amplă acțiune de control și care a scos la iveală nenumărate nereguli, iar 25% din lucrările la hotelurile și blocurile verificate au fost oprite. În urma controalelor zeci de proprietari şi primării, care au eliberat autorizațiile de construcție și care nu au ținut cont de legislație, au primit amenzi.

Peste 300 de amenzi au fost aplicate în zona Năvodari

Inspectoratul de Stat în Construcții a reacționat și a demarat, încă de anul trecut, o amplă acțiune de control ce a vizat clădirile construite în zona Năvodari.

„Sunt o serie de neconformități care nu conduc la ideea unei nenorociri, dar arată că lucrurile sunt cel puțin, la documente, făcute după ureche. Am verificat în jur de 200 de obiective, de la 3 etaje în sus. Sunt 300 de neconformități și am dat și 226 de sancțiuni. Am sesizat și poliția pentru trei cazuri cu recepție efectuată înainte de finalizarea lucrărilor, așa cum prevede legea. Pe partea de urbanism sunt verificate 30 de obiective. Sunt 83 de procese verbale de control”, a declarat Paul Racoviță, inspector general ISC.

Primăria Năvodari va contesta amenzile

Având în vedere că majoritatea proceselor verbale privesc situații ce țin de interpretarea anumitor prevederi legislative din domeniul urbanistic, pentru aceste spețe au fost formulate contestații către instanțele de judecată abilitate..

„În urma controlului efectuat de ISC, începând din aprilie 2022 până în prezent, au fost emise 20 de procese verbale de contravenție pentru legalitate emitere acte de urbanism – arhitect șef, 4 procese verbale de contravenție au fost întocmite pe numele primarului pentru semnare acte administrative și încă 12 procese verbale altor semnatari de acte administrative.

Greșelile constate au fost asumate de autoritatea locală și s-au dispus măsuri urgente pentru îndreptarea lor. Însă, având în vedere că majoritatea proceselor verbale privesc situații ce țin de interpretarea anumitor prevederi legislative din domeniul urbanistic, pentru aceste spețe au fost formulate contestații către instanțele de judecată abilitate”, a declarat Elena Aftene, purtător de cuvânt Primăria Năvodari.

Sancțiuni de peste 220.000 de lei au fost date pentru neregulile privind documentația

Conducerea ISC a înaintat Instituției Prefectului județului Constanța aproximativ 15 documentații pentru a fi atacate în instanța de contencios. În cazul a 55 de șantiere s-a dispus măsura opririi lucrărilor până la remedierea deficiențelor.

„Fiecare pe linia lui trebuie să înțeleagă ceva. Proiectanții să facă proiecte conform legii, pentru că și aici au fost lipsuri, neverificate de verificatorii de proiecte. Constructorii ar trebui să înțeleagă să își asigure construcția cu responsabili, să folosească materiale de calitate și beneficiarii să angajeze diriginți de șantier, să înțeleagă că ei sunt autorizați să le apere investiția și banii și primăria să emită autorizații în baza legii”, mai spune Paul Racoviță, inspector general ISC, potrivit antena3.ro.