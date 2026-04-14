Susținerea pentru Barack Obama i-a stricat actriței Lena Dunham relația cu tatăl său, care a evitat-o o vreme
- Bianca Ion
- 14 aprilie 2026, 17:43
Actrița și producătoarea Lena Dunham a relatat, într-un podcast realizat de The New York Times, că valul de critici și reacții negative din spațiul public i-a afectat nu doar cariera, ci și relațiile personale, inclusiv pe cea cu propriul tată, în contextul alegerilor prezidențiale din 2012 din Statele Unite. Episodul tensionat, petrecut în ziua votului, a fost descris de aceasta ca un exemplu al modului în care expunerea mediatică și polarizarea politică pot influența dinamica relațiilor apropiate.
Lena Dunham a suferit din cauza faimei
În intervenția sa din podcastul realizat de The New York Times, Lena Dunham a explicat că episodul tensionat cu tatăl său a avut loc în perioada în care se implica activ în campania electorală pentru Barack Obama, în cursa prezidențială din 2012 împotriva lui Mitt Romney. În ziua votului, actrița intenționa să meargă la urne alături de tatăl ei, însă reacția acestuia a afectat-o emoțional.
„Îmi amintesc că urma să merg să votez cu tatăl meu. Și făcusem campanie pentru Obama. Era 2012. Și îmi amintesc că el a spus: Nu știu dacă vreau să merg să votez cu Lena Dunham”, a povestit ea.
Ulterior, actrița a explicat că a interpretat ezitarea ca pe o temere legată de imagine și de modul în care asocierea publică ar putea fi percepută: „Și eu eram gen: tatăl meu crede că faptul că merge să voteze cu mine va transmite ceva”.
Dunham a subliniat că relația lor este una foarte apropiată, descriindu-l pe tatăl său drept „cel mai bun prieten din lume”, ceea ce a făcut ca momentul să fie cu atât mai puternic. În opinia sa, reacția acestuia a reprezentat un semnal clar că expunerea mediatică și polarizarea din spațiul public începuseră să aibă efecte concrete asupra vieții personale, dincolo de carieră și aparițiile publice.
Lena Dunham se confrunta cu reacții generate de serialul HBO „Fetele”
În aceeași perioadă, Lena Dunham se confrunta cu reacții puternice generate de serialul HBO „Fetele”, pe care l-a creat și în care a jucat. Producția, difuzată timp de cinci ani, a devenit rapid un subiect de dezbatere publică, în special din cauza criticilor privind lipsa diversității rasiale și modul în care erau ilustrate privilegiile economice ale personajelor.
Actrița a explicat că o parte semnificativă a reacțiilor negative nu a vizat doar serialul, ci s-a extins și asupra persoanei sale, într-un context în care devenea tot mai expusă.
„O să spun ceva ce va suna ca o scuză. Și nu e, dar nu pot să o formulez altfel. Am enervat oamenii încă de când eram foarte mică. Adică, eram un copil enervant”, a spus Dunham, sugerând că percepția publicului asupra ei a amplificat intensitatea criticilor.
În același context, aceasta a arătat că reprezentarea explicită a sexualității feminine în serial ar fi putut contribui la disconfortul unei părți din public, alimentând valul de reacții negative. În opinia sa, combinația dintre temele abordate și percepția asupra propriei persoane a dus la o polarizare accentuată în jurul proiectului și a imaginii sale publice.
Controversele amplificate de trecutul online
Înainte de lansarea serialului „Fetele” în 2012, mai multe mesaje mai vechi publicate de Lena Dunham pe rețelele sociale au reapărut în spațiul public, fiind criticate ca fiind insensibile din punct de vedere rasial. Reapariția acestor postări a alimentat reacțiile negative deja existente și a crescut presiunea mediatică asupra actriței chiar înainte ca producția să fie lansată oficial.
De-a lungul anilor, Dunham a fost implicată în mai multe controverse generate de declarațiile sale publice. Printre acestea se numără comparația făcută între ceea ce ea a descris drept „obsesia” producătorului Judd Apatow pentru acuzațiile de viol formulate împotriva lui Bill Cosby și o obsesie pentru Holocaust, afirmație care a stârnit reacții puternice în spațiul public.
În același registru, actrița a comparat reacțiile negative din mediul online cu violența domestică și a făcut o paralelă între fostul președinte Donald Trump și Dylann Roof, autorul atacului armat din 2015 din Charleston, Carolina de Sud, în urma căruia au fost ucise nouă persoane de culoare. Aceste poziționări au contribuit la amplificarea criticilor și la consolidarea unei imagini publice controversate.
Relatarea actriței evidențiază modul în care expunerea constantă și criticile pot depăși sfera profesională, influențând relațiile personale. Episodul trăit în ziua votului din 2012 este, în viziunea sa, unul dintre primele momente în care a conștientizat impactul acestor reacții. Declarațiile sale se înscriu într-o discuție mai amplă despre efectele urii online asupra persoanelor publice și despre felul în care percepția publică poate modifica dinamica relațiilor apropiate, inclusiv în familie.
