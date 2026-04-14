Susținerea pentru Barack Obama i-a stricat actriței Lena Dunham relația cu tatăl său, care a evitat-o o vreme

În intervenția sa din podcastul realizat de The New York Times, Lena Dunham a explicat că episodul tensionat cu tatăl său a avut loc în perioada în care se implica activ în campania electorală pentru Barack Obama, în cursa prezidențială din 2012 împotriva lui Mitt Romney. În ziua votului, actrița intenționa să meargă la urne alături de tatăl ei, însă reacția acestuia a afectat-o emoțional.

„Îmi amintesc că urma să merg să votez cu tatăl meu. Și făcusem campanie pentru Obama. Era 2012. Și îmi amintesc că el a spus: Nu știu dacă vreau să merg să votez cu Lena Dunham”, a povestit ea.

Ulterior, actrița a explicat că a interpretat ezitarea ca pe o temere legată de imagine și de modul în care asocierea publică ar putea fi percepută: „Și eu eram gen: tatăl meu crede că faptul că merge să voteze cu mine va transmite ceva”.

Dunham a subliniat că relația lor este una foarte apropiată, descriindu-l pe tatăl său drept „cel mai bun prieten din lume”, ceea ce a făcut ca momentul să fie cu atât mai puternic. În opinia sa, reacția acestuia a reprezentat un semnal clar că expunerea mediatică și polarizarea din spațiul public începuseră să aibă efecte concrete asupra vieții personale, dincolo de carieră și aparițiile publice.