Barack Obama susține că regina Elisabeta a II-a ar fi criticat referendumul pentru Brexit, potrivit cărții unei jurnaliste

Fam Obama, Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip / sursa foto: captură video
Fostul președinte american Barack Obama susține că fosta regină Elisabeta a II-a ar fi criticat, într-o discuție pe care ar fi avut-o, decizia fostului premier, David Cameron, cu privire la referendumul pentru Brexit. Regina ar fi considerat că o astfel de hotărâre majoră nu ar fi trebuit luată democratic, prin vot popular, potrivit Daily Express.

O discuție pe care nimeni nu o poate confirma cu Regina Elisabeta a II-a

Noile informații apar într-o carte semnată de jurnalista americană Susan Page, intitulată „Regina și președinții ei: Mâna ascunsă care a modelat istoria”, care analizează relațiile reginei cu liderii americani de-a lungul deceniilor.

Potrivit relatărilor, în timpul unui prânz oficial din 2016, desfășurat pe fondul dezbaterilor intense privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, Elisabeta a II-a și-ar fi exprimat rezervele față de decizia guvernului condus de David Cameron de a organiza un referendum democratic.

Barack Obama - un politician de stânga, deci adversar ideologic al lui Cameron - susține, fără a prezenta dovezi, că regina ar fi spus, în esență:

„Este greu de înțeles de ce un prim-ministru, care probabil înțelege politica, ar supune la vot public o decizie atât de importantă fără să știe care va fi rezultatul.”

Declarația sugerează o poziție critică față de mecanismul referendumului, nu neapărat o opinie explicită pro sau contra Brexitului.

Cât de probabil este ca afirmațiile lui Obama să fie reale

Constituțional, monarhul britanic este obligat să rămână neutru din punct de vedere politic, iar Elisabeta a II-a nu și-a exprimat niciodată public poziția față de Brexit.

Cu toate acestea, după moartea Reginei, când aceasta nu mai poate să dezmintă nicio afirmație, tot mai multe persoane, în căutare de sensaționalism ieftin sau pentru bani, susțin că, în cercuri restrânse - din care, evident, și ei făceau parte - suverana ar fi abordat subiecte politice cu o anumită deschidere.

Cartea susține că ar fi existat o relație foarte apropiată dintre regină și Barack Obama, așa că autoarea sugerează că nivelul de încredere dintre cei doi ar fi permis un schimb sincer de opinii.

„În perioada cea mai tensionată a dezbaterilor, ea și-a exprimat opiniile reale față de Obama”, susține Susan Page, indicând caracterul excepțional al unei astfel de discuții.

Contextul politic al Brexitului

Referendumul privind Brexitul a avut loc pe 23 iunie 2016, iar rezultatul — 51,9% pentru ieșirea din Uniunea Europeană — a generat o schimbare majoră în politica britanică și europeană.

Decizia a dus la demisia lui David Cameron și a declanșat un proces complex de negociere care s-a încheiat formal în 2020.

De-a lungul anilor, poziția reginei în legătură cu Brexitul a fost subiect de speculații constante. Un episod frecvent menționat în presă a fost apariția sa la un eveniment oficial purtând o pălărie albastră cu flori galbene, interpretată de unii ca o aluzie la steagul Uniunii Europene — o interpretare care nu a fost niciodată confirmată oficial.

