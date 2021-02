Emisiunea Survivor Romania a tinut milioane de telespectatori in fata micilor ecrane cu un Joc de comunicare spectaculos si plin de adrenalina, dar si cu o noua eliminare, de aceasta data din echipa Razboinicilor. S-au consumat momente de extaz si agonie pe un traseu dificil. Iar Razboinicii si-au adjudecat victoria cu un scor de 10-7. Albert a inscris punctul decisiv, dupa o goana nebuna pe traseu, avandu-l rival pe Catalin Morosanu.

„Pentru mine a pierde nu este o optiune. Acesta e cel mai dulce punct pe care il puteam aduce pentru ca primim mesaje de la prieteni. Ii felicit pe Faimosi, ne-au dat mari batai de cap”, a spus Albert dupa ce Razboinicii au iesit victoriosi.

In Consiliul de eliminare, Sorin a fost desemnat, in urma numararii voturilor publicului, preferatul celor de acasa. Postura l-a pus in situatia de a nominaliza spre eliminare un coechipier, iar Alin a fost alegerea. Acesta s-a alaturat astfel celorlalte doua nominalizate in consiliile anterioare ale saptamanii, Andreea si Marilena.

„Cu jumatate de suflet rad, cu jumatate plang”

Andreea a fost concurenta cu cele mai putine voturi din partea publicului, asadar ea a fost eliminata din competitia „Survivor Romania”. „Cu jumatate de suflet rad, cu jumatate plang. (…) Ma duc sa-mi rezolv problemele la genunchi, sper sa fie o problema usoara. Plang pentru ca mi-as fi dorit sa castig acest concurs, din pacate, in situatia asta, nu as fi putut face fata…”, a spus Andreea emotionata inainte de a parasi concursul.

Aseara, la „Survivor Romania”, coflictele au dat in clocot, atat in tabara Faimosilor, cat si in cea a Razboinicilor. La Faimosi a avut loc si un abandon pe traseu; Georgiana a trecut printr-un blocaj, care i-a adus critici din partea coechipierilor.

„Este foarte greu la <Survivor Romania>, mai ales cand nu stii in cine sa ai incredere. (…) Mai am un pic si explodez. Eu pe mine vreau sa ma depasesc. Eu sunt rivala mea numarul 1!”, a spus Georgiana, dupa discutiile cu echipa sa.

Survivor Romania, pe primul loc în targeturile monitorizate

Editia incendiara de duminica seara, „Survivor Romania” a plasat Kanal D pe primul loc in audiente pe toate targeturile monitorizate, cu 12,3% Rating si 25,9% cota de piata, la nivelul publicului din intreaga tara, cu 9,5% Rating si 25,7% cota de piata, pe targetul Comercial, si 10,1% Rating si 22,6% cota de piata, pe targetul All Urban.

2.176.000 de telespectatori din intreaga tara au urmarit Kanal D, in medie, in fiecare minut al difuzarii show-ului; in minutul de aur, inregistrat la 21:31, 2.790.000 de fani ai productiei erau cu ochii pe Kanal D.

Nu pierdeti cea mai intensa competitie, „Survivor Romania”, reality-ul prezentat de Daniel Pavel, de joi pana duminica, de la 20:00, la Kanal D!