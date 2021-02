Survivor România domină audiențele. O concurentă valoroasă a fost nominalizată pentru eliminare.

Nominalizată pentru eliminare, este…

Faimoșii au nominalizat-o pentru eliminare pe Elena Marin, una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România. Elena Marin spune că nominalizarea nu este o surpriză pentru ea și că visează în continuare să câștige Marele Premiu. Cu toate acestea, cei din echipa adversă au fost surprinși și afle decizia Faimoșilor.

„Da, mă așteptam, dar în același timp cred foarte mult în Dumnezeu, fiecare dintre noi are un parcurs. Am venit la această emisiune să îmi urmez visul, lupt până la capăt și cred că Dumnezeu are grijă de toate. Mă bazez foarte tare pe ceea ce s-a văzut acasă, pe dreptate. În continuare, chiar dacă îmi plânge sufletul, visez să câștig Survivor România 2021, Dumnezeu știe cum le așază”, a declarat Elena Marin la Kanal D.

O altă concurentă propusă spre eliminare a fost Roxana Nemeș. Duminica aceasta, cel care va fi desemnat ca fiind preferatul publicului va mai propune o altă persoană pe care o vrea departe de Republica Dominicană. În cele din urmă, publicul este cel care alege cine va rămâne în continuare în joc, notează Libertatea.

Survivor a rupt audiența la Național, Urban și Comercial

Show-ul Survivor domină audiența și în ziua de sâmbătă. Pe publicul național, însă emisiunea a avut o ușoară scădere față de vineri. Peste 1,9 milioane de români s-au uitat la ultimul episod, scrie paginademedia.ro.

La nivel Național, Survivor a fost cel mai urmărit program, în seara de sâmbătă. În cele aproape patru ore de difuzare, Kanal D era lider cu 1.944.000 de telespectatori.

Survivor a bifat un succes și la Urban, sâmbătă seara. Peste 800.000 de români au urmărit confruntarea dintre Războinici și Faimoși, pe Kanal D.

Și la Comercial, show-ul prezentat de Daniel Pavel a adus succes pentru Kanal D – 343.000 de telespectatori.

Te cunosc de undeva a pus Antena 1 pe locul doi în țară și la orașe, iar pe publicul tânăr s-a clasat doar pe trei. Mai bine de 1,4 milioane de telespectatori s-au uitat la emisiunea prezentată de Cosmin Seleși și Alina Pușcaș.