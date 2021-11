Surprize-surprize în lumea fotbalului. Un nume greu se ridică și îi dă peste nas lui Gigi Becali

În urmă cu doar câteva zile, Gigi Becali a declarat răspicat că este decis să vândă clubul FCSB dacă cineva vine și îi pune pe masă suma de 10 milioane de euro. Latifundiarul a susținut că își dorește să cumpere o altă echipă din play-off și își va lua jucătorii cu el.

Legat de persoana care va cumpăra clubul, Gigi Becali este absolut convins că Gheorghe Mustață, liderul suporterilor roș-albaștri, nu are atât de mulți bani. Sâmbătă după-amiază, lideri suporterilor FCSB face o dezvăluire și îl contrazice pe patronul clubului sportiv. Mustață susține că are un sponsor care este dispus să acopere toate cheltuielile în ceea ce privește cumpărarea clubului, însă și pe cele legate de o nouă echipă de jucători.

„Nu știe domnul Becali, aici este problema. Nu voi face dezvăluiri pentru că nu am acceptul oamenilor până când nu se face. Știți ce se întâmplă, eu spun: ‘X cumpără echipa’, în spatele nostru este respectivul. Eu mă duc și spun: ‘Domnul Gigi, îl am pe acest domn, cumpără echipa’, iar el să spună că nu mai vinde. Lucrurile astea le știm cu toții, noi nu am vorbit în glume, nu stăm de vorbă cu oameni doar ca să le dăm speranțe suporterilor.

Eu nu pot vorbi de la mine putere și să vin și să spun eu: ‘Asta facem noi!’ Oamenii au auzit despre discuția respectivă, au venit, le-am spus ce vrem să facem noi, pe cine vrem să avem cu noi, pe fostele glorii. Oamenii au spus că asta își doresc și ei, să vină fostele glorii în spatele nostru, cum ar fi domnul Iordănescu, un Duckadam, cum ar fi un Ilie Dumitrescu, un Balint, Lăcătuș.

În momentul în care oamenii au spus că l-au auzit la televizor, eram la masă cu toții când domnul Becali mi-a dat răspuns mie: ‘Să vină Mustață, că pe o hârtie pot cumpăra și eu Real Madrid’. Oamenii au spus: ‘Fă lucrul ăsta, în momentul în care avem răspunsul hârtiei, noi împreună cu avocații vom face acest lucru și vom sta de vorbă’”, a spus Gheorghe Mustață, potrivit Digi Sport.

FCSB ar putea să ajungă pe mâna suporterilor! Mustață are planurile deja făcute

Se pare că suporterii roș-albaștri își doresc extrem de tare să obțină echipa, așa că duc zilnic discuții despre modul în care se pot rezolva lucrurile. Conform declarațiilor făcute de Gheorghe Mustață, se pare că există deja un plan și în ceea ce îi privește pe jucători. O echipă de juniori ar fi perfectă pentru FCSB.

„Lucrurile sunt serioase, oamenii insistă în continuu să discutăm, m-au chemat zi de zi la discuție să pornim campania. E foarte puternic financiar. Vă spun că potențial există și sunt finanțe suficiente la persoana respectivă.

Știu oamenii toate procedurile, tot. Nu vă faceți probleme pentru jucători, să facem un calcul, în cazul în care se vinde, echipe de juniori sunt foarte multe pe care le poți lua fără discuție. Sunt oameni care se oferă de la anumite cluburi să îți dea două-trei echipe de juniori. Dacă intri în play-off, este obligatoriu, nu mai poți retrograda.

S-a terminat turul, te duci în play-off, nu ai cum să retrogradezi, ești sigur. După care, îți cumperi o echipă sau aduci jucători prin contracte, sunt foarte mulți care s-au oferit și telefoane pe care le-am primit și eu, plus persoanele respective au de unde să ia jucători. Asta este cea mai mică problemă la oameni.

Echipa se va numi FCSB, societatea pe care o iei, o iei cu totul. Când ai preluat continuitate, așa cum ai preluat-o de la AFC, preiei continuitate, loc în Liga 1, coeficientul UEFA și palmaresul. Palmaresul că s-a împărțit în trei, e aici, e în procedură de recurs.

Problema este în felul următor, în momentul în care tu ai preluat toate aceste lucruri și ai preluat și îți faci echipă, nu mai are nimeni treabă cu tine. Faptul că CSA, nu poți fuziona cu o echipă de stat. Dacă se câștiga continuitate, s-a încercat anularea ei în instanță, le-a dat decât numele și emblema, făcută de noi, suporterii Peluzei Nord, atât au câștigat”, a mai spus Gheorghe Mustață.