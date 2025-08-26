Social Surprize la Festivalul George Enescu. Creațiile românești contemporane, integrate în marile programe







Ediția actuală a Festivalului Internațional „George Enescu”, desfășurată până la 21 septembrie, nu se rezumă doar la marile nume ale repertoriului universal.

Într-o manieră care confirmă vocația sa de promotor al valorilor culturale autohtone, programul include numeroase lucrări semnate de compozitori români contemporani, prezentate alături de capodopere consacrate ale muzicii internaționale.

Publicul va putea asculta șapte lucrări simfonice românești interpretate în cadrul concertelor programate la Sala Palatului, Ateneul Român și Sala Radio. Printre acestea se numără Concertul pentru orchestră op. 182 al lui Dan Dediu, Simfonia I de Călin Ioachimescu, Concertul pentru pian și orchestră al lui Valentin Gheorghiu, precum și Crash de Adrian Iorgulescu.

De asemenea, pe afiș se regăsesc Simfonia I de Tiberiu Olah, Uvertura burlescă de Aurel Stroe și Memorial de Anatol Vieru.

Interpretările vor fi susținute de ansambluri prestigioase din România și din străinătate, printre care Filarmonica „George Enescu” din București, Filarmonica „Banatul” din Timișoara, Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, Camerata Regală și Orchestra Națională Simfonică Daneză.

Și ansamblurile camerale invitate în cadrul festivalului au acordat un spațiu generos creației românești. În programul acestora regăsim piese precum Hyperkardia II op. 139 de Dan Dediu, Metamorfoză după M.C. Escher semnată de Vlad Maistorovici și Niște variațiuni de Aurelian Băcan.

Lucrările vor fi prezentate de New European Ensemble și Cvintetul V Coloris, contribuind astfel la diversitatea repertoriului.

Un alt capitol important al festivalului îl reprezintă creația corală. Corul de cameră „Preludiu – Voicu Enăchescu”, dirijat de Andrei Stănculescu, va aduce în fața publicului lucrări de autori români contemporani precum Rubin Szabó Bázsa Lovász, Oana Vardianu, Olguța Lupu, Tudor Jarda, Dan Buciu, Sabin Păutza, Diana Dembinski Vodă, Mihaela Vosganian și Dan Dediu.

Tot în acest cadru, Corul Radio din Letonia, condus de Sigvards Kļava, va interpreta Oratio Sanctae Brigittae de Livia Teodorescu-Ciocănea, confirmând deschiderea internațională a muzicii corale românești.

Oferta festivalului este completată de două producții speciale, cu caracter interdisciplinar. Publicul va putea asista la concertul imersiv „Ultima Piesă”, compus de Constantin Basica, și la spectacolul coregrafic „DinDor’NdoR”, semnat de Gigi Căciuleanu pe muzica lui Dan Dediu. Aceste evenimente propun o experiență care depășește forma tradițională de concert, îmbinând muzica, mișcarea și arta vizuală.

Prin selecția variată a lucrărilor, festivalul confirmă tradiția moștenită de la George Enescu însuși, care în 1920 a fondat Societatea Compozitorilor Români (actuala Uniune a Compozitorilor și Muzicologilor din România). Enescu a fost vreme de decenii un neobosit ambasador al muzicii românești, în țară și peste hotare, iar evenimentul care îi poartă numele continuă această misiune.

Ediția din acest an oferă publicului ocazia de a descoperi și redescoperi compozitori români din generații diferite – de la maeștrii consacrați ai „generației de aur” până la voci contemporane – într-un dialog muzical care pune în valoare atât tradiția, cât și inovația.