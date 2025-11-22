Italia își îmbunătățește ratingul de credit, iar stabilitatea politică este confirmată

Italia a obținut vineri prima revizuire în creștere a ratingului de credit din partea agenției Moody’s din ultimii peste 23 de ani, potrivit Bloomberg.

Această decizie marchează o schimbare importantă pentru economia țării, care se afla aproape de limita categoriei „junk”, nerecomandată pentru investiții, în trecut.

Moody’s a revizuit ratingul de credit al Italiei cu o treaptă, până la „Baa2”, atribuindu-i o perspectivă stabilă. În raportul agenției se precizează:

Aceasta vine după ce, în 2018, ratingul Italiei fusese redus la „Baa3”, ultima treaptă din categoria „investment grade”, iar în august 2022 perspectiva atribuită ratingului a fost înrăutățită la negativă.

Schimbarea a coincis cu venirea la putere a premierului Giorgia Meloni și a marcat începutul unui ciclu de stabilizare a finanțelor publice.

Guvernul italian a implementat măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și menținerea datoriei sub control. Deficitul bugetar al Italiei a scăzut anul acesta sub pragul de 3% din PIB impus de Uniunea Europeană, ceea ce va permite țării să iasă din procedura de deficit excesiv (EDP) inițiată de Bruxelles în 2024. În raport, Moody’s subliniază:

„Ne aşteptăm ca povara datoriei ridicate a Italiei să scadă gradual din 2027”.

În prezent, datoria Italiei rămâne a doua cea mai mare din zona euro, după Grecia, iar economia țării se confruntă cu o creștere estimată de doar 0,5% pentru acest an.

Decizia Moody’s vine după ce, în aprilie 2023, S&P Global Ratings a revizuit în creștere ratingul Italiei, iar în septembrie o decizie similară a fost anunțată de Fitch Ratings.

Alte agenții mai mici, precum Morningstar DBRS și Scope Ratings, au îmbunătățit de asemenea calificativele acordate Italiei.

Ministrul italian de Finanțe, Giancarlo Giorgetti, a comentat că decizia Moody’s reflectă eforturile fiscale ale țării, indicând că reformele și politicile implementate au avut un impact pozitiv asupra percepției internaționale privind stabilitatea economică a Italiei.

Italia avea anterior cel mai scăzut rating de credit în cadrul grupului G7, ceea ce a limitat atractivitatea investițiilor externe.

Îmbunătățirea ratingului vine într-un context în care guvernul continuă să implementeze măsuri pentru consolidarea finanțelor publice și reducerea riscurilor asociate datoriei mari.