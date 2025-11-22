Italia își îmbunătățește ratingul de credit, iar stabilitatea politică este confirmată
- Iulia Moise
- 22 noiembrie 2025, 20:49
Italia a obținut vineri prima revizuire în creștere a ratingului de credit din partea agenției Moody’s din ultimii peste 23 de ani, potrivit Bloomberg.
Această decizie marchează o schimbare importantă pentru economia țării, care se afla aproape de limita categoriei „junk”, nerecomandată pentru investiții, în trecut.
Creștere a ratingului în Italia și perspectivă stabilă
Moody’s a revizuit ratingul de credit al Italiei cu o treaptă, până la „Baa2”, atribuindu-i o perspectivă stabilă. În raportul agenției se precizează:
„Revizuirea în creştere a ratingului reflectă stabilitatea politică care îmbunătăţeşte eficienţa reformelor economice şi fiscale, şi investiţiile implementate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNNR)”.
Aceasta vine după ce, în 2018, ratingul Italiei fusese redus la „Baa3”, ultima treaptă din categoria „investment grade”, iar în august 2022 perspectiva atribuită ratingului a fost înrăutățită la negativă.
Schimbarea a coincis cu venirea la putere a premierului Giorgia Meloni și a marcat începutul unui ciclu de stabilizare a finanțelor publice.
Măsuri guvernamentale pentru stabilizarea datoriei
Guvernul italian a implementat măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și menținerea datoriei sub control. Deficitul bugetar al Italiei a scăzut anul acesta sub pragul de 3% din PIB impus de Uniunea Europeană, ceea ce va permite țării să iasă din procedura de deficit excesiv (EDP) inițiată de Bruxelles în 2024. În raport, Moody’s subliniază:
„Ne aşteptăm ca povara datoriei ridicate a Italiei să scadă gradual din 2027”.
În prezent, datoria Italiei rămâne a doua cea mai mare din zona euro, după Grecia, iar economia țării se confruntă cu o creștere estimată de doar 0,5% pentru acest an.
Revizuiri pozitive și din partea altor agenții
Decizia Moody’s vine după ce, în aprilie 2023, S&P Global Ratings a revizuit în creștere ratingul Italiei, iar în septembrie o decizie similară a fost anunțată de Fitch Ratings.
Alte agenții mai mici, precum Morningstar DBRS și Scope Ratings, au îmbunătățit de asemenea calificativele acordate Italiei.
Ministrul italian de Finanțe, Giancarlo Giorgetti, a comentat că decizia Moody’s reflectă eforturile fiscale ale țării, indicând că reformele și politicile implementate au avut un impact pozitiv asupra percepției internaționale privind stabilitatea economică a Italiei.
Italia avea anterior cel mai scăzut rating de credit în cadrul grupului G7, ceea ce a limitat atractivitatea investițiilor externe.
Îmbunătățirea ratingului vine într-un context în care guvernul continuă să implementeze măsuri pentru consolidarea finanțelor publice și reducerea riscurilor asociate datoriei mari.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.