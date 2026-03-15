Surpriză de proporții pe Arena Națională. FCSB, incapabilă să învingă pe Metaloglobus, ultima clasată

FCSB și Metaloglobus au încheiat meciul de duminică seara fără goluri, scor 0-0, în prima rundă a play-out-ului Superligii. Partida a marcat revenirea lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor, însă debutul nu a adus victoria așteptată.

Gazdele au avut prima ocazie în minutul 7, când șutul lui Bîrligea a fost respins în corner. Ulterior, Mirel Rădoi a fost nevoit să facă prima schimbare încă din prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheș. Metaloglobus a reacționat și a încercat poarta lui Popa prin șutul lui Ghimfuș, în minutul 36. Înainte de pauză, Pasagic a scos de pe linia porții șutul lui Cisotti, menținând scorul alb la cabine.

FCSB a început repriza secundă cu presiune, însă ocaziile au fost limitate. Gavrilaș a respins șutul lui Miculescu din minutul 60, iar fazele de poartă s-au redus treptat. Roș-albaștrii nu au reușit să desfacă defensiva ultimei clasate, iar meciul s-a încheiat fără gol.

După această etapă, FCSB a coborât pe locul 2 în play-out, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25. Metaloglobus rămâne ultima, cu 7 puncte.

FCSB: M. Popa – V. Crețu, Andre Duarte, Graovac (Mihai Popescu 77), Radunovic – Olaru (Oct. Popescu 63), Chiricheș (Baba Alhassan 29), Cisotti (Joao Paulo 76) – Fl. Tănase – Miculescu, Bîrligea (Mamadou Thiam 76). Antrenor: Mirel Rădoi.

Metaloglobus: Gavrilaș – Țîrlea, A. Camara, Pasagic, A. Sava – Bruno Carvalho, Sabater – Abbey (Al. Gheorghe 82), Purece (Zakir 60), Ghimfuș (Al. Irimia 60) – Daniel Popa (Huiban 60). Antrenor: Florin Bratu.

Cartonaș galben: Oct. Popescu 71. Arbitri: Viorel Flueran – Andrei Constantinescu, Bogdan Duță. VAR: Sorin Costreie – Ovidiu Artene.