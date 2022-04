Super mulţi bani pentru România! Anunţul a venit de la vârful Europei. Cine sunt beneficiarii

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat că instituția pe care o conduce va aloca fonduri substanțiale pentru refugiații ucraineni. Ea a precizat că o parte din acești bani, 600 de milioane de euro vor fi destinați Ucrainei. Iar diferența, de 400 de milioane vor ajunge la statele din prima linie care primesc refugiați, așa cum este și România, după cum relatează Reuters.

Evenimentul „Stand up for Ukraine” pentru strângerea de fonduri destinate refugiaților de război se desfășoară online și este găzduit de Varșovia.

„Şase sute de milioane (de euro) din această sumă vor merge către Ucraina, autorităţile ucrainene şi parţial către Naţiunile Unite. (…) Şi 400 de milioane (de euro) vor merge către statele din prima linie care fac o muncă extraordinară şi ajută refugiaţii care vin”, a spus Ursula Von der Leyen.

Potrivit spuselor sale evenimentul de la Varşovia, organizat de Uniunea Europeană şi Canada, a permis strângerea a 10,1 miliarde de euro. Banii sunt destinați susținerii Ucrainei, ţară invadată de trupele rusești.

„Lumea a promis în final 9,1 miliarde de euro în cadrul acestei campanii. Între altele, Comisia Europeană, în colaborare cu BERD, adaugă un miliard suplimentar pentru persoanele refugiate din Ucraina. Este fantastic. Aşadar, 10,1 miliarde de euro”, a declarat Ursula von der Leyen.

President @ZelenskyyUa, we heard you.

You called on the world to join forces in support of those fleeing the invasion, inside and outside Ukraine.

We respond today with #StandUpForUkraine to mobilise funding and support for Ukraine. https://t.co/ngWpFQzZNm

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022