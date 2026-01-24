„Suntem ultimii oameni care mai înțeleg lumea?” Harari: AI poate crea sisteme pe care nimeni nu le mai pricepe

În dialogul final de la Forumul Economic Mondial de la Davos, istoricul și filosoful Yuval Noah Harari a formulat una dintre cele mai tulburătoare întrebări ale epocii digitale: trăim începutul unei lumi în care oamenii nu mai înțeleg sistemele care le guvernează viața? Nu este vorba, avertizează el, despre o simplă dificultate tehnică, ci despre o ruptură profundă între capacitatea umană de înțelegere și complexitatea crescândă a sistemelor create de inteligența artificială.

„Ce se întâmplă când AI creează un sistem financiar atât de complex încât niciun om nu-l mai poate înțelege?”, a întrebat Harari, lăsând să se întrevadă un scenariu în care decizia politică, controlul democratic și responsabilitatea juridică devin noțiuni aproape abstracte.

Pentru a ilustra riscul, Harari a apelat la o comparație dură, dar sugestivă. În Evul Mediu, caii vedeau că sunt schimbați între oameni pe câteva monede strălucitoare, dar nu aveau nicio capacitate de a înțelege ce este economia, ce este proprietatea sau ce înseamnă valoarea monetară. În mod similar, avertizează el, oamenii ar putea ajunge să observe cum sunt luate decizii majore în numele lor, fără a mai înțelege mecanismele care stau la baza acestora.

Dacă sistemele financiare, administrative sau chiar militare sunt gestionate de algoritmi care operează dincolo de capacitatea de comprehensiune a creierului uman, atunci omul riscă să devină spectator într-o lume pe care el însuși a construit-o, dar nu o mai poate controla. Această situație nu este doar o problemă tehnologică, ci una profund politică și morală.

Într-un astfel de context, se ridică întrebări fundamentale despre funcționarea democrației. Cum mai pot cetățenii să ia decizii informate dacă politicile economice, bugetele publice sau strategiile financiare sunt rezultatul unor calcule pe care nimeni nu le poate explica în limbaj uman? Cum mai poate exista responsabilitate politică atunci când liderii înșiși nu înțeleg sistemele pe care le invocă pentru a-și justifica deciziile?

Harari sugerează că ne apropiem de un punct în care educația economică și juridică, așa cum este ea concepută astăzi, riscă să devină insuficientă. Nu pentru că oamenii nu ar mai fi inteligenți, ci pentru că nivelul de complexitate generat de AI depășește limitele cognitive ale speciei umane. Într-o asemenea lume, cine mai răspunde pentru decizii? Programatorii? Politicienii? Algoritmii înșiși?

Una dintre cele mai îngrijorătoare avertizări formulate la Davos a vizat generațiile viitoare. Harari a atras atenția asupra faptului că omenirea se află deja în mijlocul celui mai mare experiment psihologic din istorie: copii care interacționează mai mult cu inteligențe artificiale decât cu alți oameni.

„Poate cel mai mare experiment psihologic din istorie este deja în desfășurare”, a spus el, subliniind că nu avem niciun precedent istoric care să ne ajute să anticipăm consecințele. Socializarea, formarea empatiei, dezvoltarea identității și a gândirii morale sunt procese profund legate de interacțiunea umană. Înlocuirea acesteia cu interfețe algoritmice ridică semne de întrebare serioase asupra felului în care vor arăta adulții de mâine.

Într-o lume în care limbajul este dominat de mașini, Harari sugerează că emoțiile, trăirea directă și experiența corporală ar putea deveni ultimul refugiu al umanității. Tot ceea ce nu poate fi redus la cuvinte, date și calcule ar putea căpăta o valoare nouă, poate chiar decisivă, în definirea a ceea ce înseamnă să fii om.

Poate cea mai radicală idee avansată de Harari este aceea că definiția clasică a identității umane este pe cale să se prăbușească. De la Descartes încoace, omul s-a definit prin „gândesc, deci exist”. Însă dacă „gândirea” este redusă la manipularea limbajului și a simbolurilor, iar AI face acest lucru mai bine decât oamenii, atunci această definiție devine insuficientă.

„Dacă ne definim doar prin cuvinte, identitatea noastră va intra în colaps”, avertizează Harari.

În acest sens, provocarea epocii AI nu este doar una tehnologică, ci o criză de sens și de identitate. Întrebarea nu mai este doar ce pot face mașinile, ci ce mai rămâne distinct uman într-o lume în care înțelegerea, decizia și chiar creația sunt tot mai mult externalizate către algoritmi. Dacă oamenii nu mai înțeleg lumea pe care o conduc, riscul nu este doar pierderea controlului, ci pierderea însăși a rolului lor central în istorie.