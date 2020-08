Sepsi Sfântu Gheorghe a câștigat cu scorul de 3-0 partida disputată, sâmbătă, în play-out-ul Ligii I, pe terenul formației FC Viitorul. La final, Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, a lăudat prestația elevilor săi, care au fost net superiori în confruntarea cu oamenii pregătiți de Gheorghe Hagi.

Apoi el a vorbit despre programul foarte încărcat, provocat de prelungirea competiției interne, care se desfășoară în condiții speciale. „Am făcut diferența cu spiritul de echipă, cu muncă, cu atitudine. Jos pălăria pentru băieți, am făcut o partidă extraordinară. Și tactic, și ca agresivitate, dăruire. Exact cum îmi doresc. Am avut o săptămână la dispoziție în care am putut să antrenăm și noi ceva, am regăsit puțin liniștea. Este infernal de greu să joci doar din 3 în 3 zile, cu jucători care nu au mai plecat de 8-9 luni acasă”, a declarat Leo Grozavu la Digi Sport.

Apoi, tehnicianul și-a nuanțat nemulțumirea și a dat de înțeles că la Sepsi în vestiar tensiunea plutește în aer. Grozavu a spus că, în acest ritm, ori jucătorii cedează, ori tehnicieni își vor pierde controlul. Și se va lăsa cu bătaie.

„Fac un apel la toți cei care conduc fotbalul. Este inuman ca acești jucători să fie folosiți așa, ca niște roboți. Și roboții se mai strică uneori. Este foarte greu să te poți monta la fiecare joc. Fără vacanță, jucăm iarnă-vară. Și ei sunt oameni, vor și ei să meargă să-și vadă apropiații, să iasă din tot acest stres. Din păcate, văd că nimeni nu consultă fotbaliștii. Toată lumea ia decizii fără să îi întrebe și pe ei. Cred că ar trebui întrebați mai mult actorii din teren”, a afirmat tehnicianul.

El a mai precizat că „Prelungirea acestui sezon nu înseamnă doar compromiterea acestui campionat, ci și a campionatului următor. Este absolut de neadmis să nu ai o perioadă de pregătire, să intri într-un alt campionat fără să te poți pregăti, să faci transferuri. Dacă acești jucători nu primesc vacanță, se vor lua la bătaie. Ori ne bat pe noi, ori îi batem noi pe ei. E foarte greu, unii dintre ei chiar nu mai rezistă.”