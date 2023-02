„Sunt Madeleine McCann și am fost răpită!” Dispărută de 16 ani, fata spune că a fost abuzată de un pedofil

Cazul Madeleine McCann a șocat întreaga lume, în urmă cu 16 ani. Părinții, amândoi medici, aflați într-o vacanță într-un resort din Praia da Luz, Portugalia, și-au lăsat fiica, alături de surorile ei, în camera de hotel în timp ce ei au ieșit la restaurant, cu un grup de prieteni. La întoarcere, micuța de origine britanică, care avea la acel moment doar 3 ani, nu a mai fost găsită în pătuț. S-a demarat o anchetă amplă de către ambele state, Portugalia și Marea Britanie, s-a bănuit că a fost ucisă, chiar și părinții au fost considerați suspecți, însă anchetatorii nu au reușit să dovedească nicio ipoteză.

În urmă cu mai puțin de doi ani, autoritățile britanice au comunicat că sunt mai aproape ca niciodată să descopere adevărul despre cele întâmplate cu micuța Maddie, dispărută în mod misterios pe 3 mai, 2007. Ultimul fir ar fi condus la un pedofil german, care ar fi răpit-o și ucis-o pe micuță. Anchetatorii susțineau la acel moment că semnalul telefonului mobil al perversului a fost detectat în zona din care a dispărut copila, iar surse ar fi declarat presei britanice că au fost găsite dovezi în computerul suspectului.

Povestea care inițial a dat speranță, a îngropat definitiv cazul

Totodată, informația a rămas în coadă de pește, autoritățile refuzând să revină asupra subiectului. În final, s-a dovedit a fi încă un fake news legat de Madeleine McCann. Presa internațională a titrat că acest ultim fum fără foc a îngropat cazul atât din punctul de vedere al autorităților, cât și al părinților. S-a pus problema și că oamenii legii au cheltuit milioane de euro din bani publici ca să ajungă, an de an, în punct mort.

Kate și Gerry McCann au acceptat ideea că autoritățile nu vor afla niciodată ce s-a întâmplat cu fiica lor.

Minunea internetului: „Eu sunt Madeleine McCann!”

O tânără pe nume Julia Wandelt a devenit virală săptămâna aceasta după ce a scris pe Instagram o postare în care susține că ea este Madeleine, fetița dispărută din hotelul din Praia da Luz, în 2007, titrează publicația Rețete și Vedete.

„Eu sunt Madeleine McCann”, scrie ea, arătând fotografii, comparate, a ceea ce ea consideră a fi dovezile care ar arăta adevărul afirmației sale: un semn din naștere pe picior, un pistrui proeminent pe față și o pată pe irisul ochiului drept. Exact ca și cele pe care le avea Madeleine. Julia are 21 de ani, iar Maddie ar fi avut astăzi 19 ani, dar tânăra susține că are motive să creadă că cei care au crescut-o au mințit-o în privința vârstei ei.

Mai mult, ea arată tot prin poze comparative că seamănă foarte bine cu părinții Kate și Gerry McCann. Cea care susține că ar putea fi fiica lor dispărută povestește că acum a cerut familiei McCann să facă un test ADN. Fata a apelat la rețelele de socializare pentru că nu a știut cum altfel să se facă auzită de familia McCann, dar și de autorități. Și spune că și dacă nu ar fi ea Maddie, cu siguranță e un copil răpit.

„Au fost de acord!!!!!!. Familia McCann a fost oficial de acord să mă lase să fac un test ADN cu ei”, a revenit Julia pe rețelele sociale.

O sursă apropiată familiei McCann a declarat pentru The Mirror: „Familia nu își asumă niciun risc, sunt dispuși să analizeze toate pistele. Este important ca ei să analizeze toți factorii. Fata arată asemănător. Nu se poate contesta acest lucru. Dacă ceea ce spune ea este adevărat, există toate șansele să fie ea. Totul se leagă”.

Potrivit presei internaționale, un membru al familiei McCann s-a prezentat pentru a se oferi să participe la un test ADN.

Care a fost viața fetei până acum și ce a făcut-o să ajungă la concluzia că ea e Maddie: „Nu-mi amintesc mai nimic din copilărie (…). Am fost abuzată de un pedofil”

Într-un videoclip distribuit pe scară largă, femeia explică faptul că un comentariu al bunicii sale a determinat-o să creadă că ea ar putea fi tânăra dispărută în urmă cu câțiva ani. Ea a spus că a început să se întrebe dacă ea este Maddie „în urmă cu câteva luni”, după ce a auzit „ceva” de la bunica ei și, mai mult, crede că a fost răpită.

„Nu-mi amintesc practic nimic din copilăria mea”, a scris fata ca răspuns la un urmăritor. Amintirile sunt toate amestecate și când am încercat să vorbesc cu părinții mei, ceea ce spun nu se potrivește și ei continuă să schimbe subiectul. Le-am cerut fotografii ale mamei mele însărcinate sau alte documente medicale, fotografii din copilărie, dar nu mi le-au arătat niciodată. Îmi spun doar că sunt nebună.

Profesoara de la școală mi-a spus că nu am început să învăț cu ei de mică, dar părinții mei vor să mă convingă contrariul. Am avut o viață foarte dificilă și am suferit traume… Cred că eu sunt Madeleine pentru că am fost abuzată de un pedofil german, pe nume Peter Ney, care seamănă cu fotografia numărul 4B care apare pe site-ul findmadeleine.com”.

Familia poloneză i-a oferit răspunsuri ciudate

Unii dintre urmăritorii i-au scris și i-au pus întrebări legate de cum ar fi ajuns în Polonia.

Ea a spus că nu își amintește că a fost luată de acasă și nici majoritatea detaliilor din copilăria sa: „Nu-mi amintesc să fi fost luată de acasă. Adică, nu-mi amintesc aproape toată copilăria mea. Știu că am luat multe medicamente o perioadă foarte lungă de timp”.

Acum, Julia așteaptă verdictul testului ADN, singurul care poate da în sfârșit un răspuns la căutarea identității sale: „Chiar dacă rezultatul va fi negativ, voi afla în sfârșit cine sunt…Vreau să știu adevărul. Vă rog să mă ajutați”.