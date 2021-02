Şumudică nici nu ia în calcul varianta demisie.

Experimentatul căpitan Abdullah Durah şi ceilalţi coechipieri ai săi trec printr-o pasă neagră în Super Lig, dar antrenorul în vârstă de 49 de ani nu disperă. Șumudică e ferm convins că başkanii de la conducerea trupei din oraşul Rize vor merge în continuare pe mâna sa şi a anunţat răspicat, încă dinaintea deplasării de luni, de pe terenul celor de la Ankaragucu, că nu se gândeşte deloc la demisie.

„Am vorbit cu cei din conducerea lui Rize şi mi s-a spus că nici nu vor să audă de plecarea mea. Başkanul mi-a transmis că voi rămâne aici un an şi jumătate. Eu nu voi pleca de aici, decât atunci când voi fi demis” a fost mesajul categoric al tehnicianului care a cucerit titlul în România, în 2016, alături de Astra Giurgiu.

„ Şumi” remarcă aspectele pozitive ale meciului de la Ankara

Alb – verzii au ratat, la mustaţă, victoria în confruntarea de azi, din capitala Ankara, însă Şumudică nu îşi pierde încrederea în jucătorii săi. Deşi antrenorul român remarcă deficienţele din apărare ale formaţiei sale, acesta crede în continuare în salvarea lui Rizespor de la retrogradarea pe cea de-a doua scenă fotbalistică din Turcia.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru că au arătat, pe teren, o atitudine diferită faţă de meciul trecut, cu Erzurumspor. Am dominat fizic partea a doua a acestei partidei şi îmi doresc, de acum înainte, ca jucătorii mei să îşi asume mai multă responsabilitate. Dacă am fi încheiat prima repriză în avantaj, atunci am fi plecat cu o victorie de la Ankara” a analizat Şumudică, confruntarea de pe „Eryaman Stadium”.

Fostul tehnician al lui Gaziantepspor are planuri mari şi pentru perioada de mercato, din vară. Şumudică le-a cerut başkanilor de la Rize mai multe transferuri şi speră să construiască o echipă cu pretenţii la cupele europene.

„Sper şi cred că voi salva această formaţie de la retrogradare. Apoi, la vară, am încredere că voi reuşi să formez o trupă puternică, cu care să ne putem bate cu echipele din fruntea clasamentului” şi-a pus dorinţa antrenorul de 49 de ani.