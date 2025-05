International Summit crucial în Ucraina. Ilie Bolojan, pe lista lui Zelenski







Volodimir Zelenski va avea o nouă întâlnire cu liderii europeni. Sâmbătă, aceștia ar urma să ia parte la summitul organizat în Ucraina.

Liderii europeni vor merge în Ucraina

Cu ocazia Zilei Europei, marcată pe 9 mai, Ucraina se pregătește să găzduiască o întâlnire cu liderii Coaliției voinței (Coalition of the Willing).

„În Ucraina, ne pregătim, de asemenea, să ne întâlnim cu liderii Coaliţiei voinţei (Coalition of the Willing). Mâine (sâmbătă - n.r.) vom avea întâlniri. Avem nevoie de această coaliţie, iar ea trebuie să fie suficient de puternică pentru a garanta securitatea în conformitate cu viziunea noastră comună”, a afirmat preşedintele ucrainean.

Ilie Bolojan va participa la o videoconferință

„Coalition of the Willing”, alcătuită în principal din state europene, inclusiv Franța și Regatul Unit, are ca obiectiv sprijinirea militară a Ucrainei și crearea unui cadru solid pentru instaurarea unei păci durabile.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele interimar Ilie Bolojan va participa la summitul desfășurat la Kiev prin videoconferință, începând cu ora 10:30.

În timpul unei intervenții online la Summitul țărilor membre ale Forței Expediționare Comune (Joint Expeditionary Force – JEF), desfășurat la Oslo, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat disponibilitatea Ucrainei pentru o încetare a focului credibilă și de durată, de cel puțin 30 de zile.

Zelenski, mesaj pentru cei care vor lua parte la eveniment

Cu prilejul Zilei Europei, Zelenski i-a felicitat pe participanții la summit și a subliniat că viitorul continentului depinde de deciziile și acțiunile luate în prezent.

„Este foarte important să rămânem puternici şi să continuăm să lucrăm împreună - aşa cum facem acum. Acesta este sensul unor formate precum JEF şi al întregii noastre cooperări - Ucraina cu Europa de Nord, cu Regatul Unit, cu Ţările de Jos, cu ţările baltice şi cu toţi ceilalţi parteneri ai noştri”, a declarat preşedintele ucrainean.

El a adăugat că a vorbit la telefon cu Donald Trump.

„Dacă Rusia prelungeşte războiul, va fi necesar să fie consolidate sancţiunile, mai ales dacă încalcă încetarea focului atunci când o declară. Sunt încrezător: Europa nu are decât de câştigat de pe urma unei astfel de munci în echipă - aceasta va contribui la consolidarea întregii arhitecturi de securitate existente”, a mai spus el în videoconferință.

Evenimentul a reunit președinți și prim-miniștri din mai multe țări membre ale Forței Expediționare Comune (JEF), printre care: președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, premierul Estoniei, Kristen Michal, șefa guvernului islandez, Kristrun Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Eiks Silini, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și ministrul apărării din Țările de Jos, Ruben Brekelmans.

În intervenția sa, Zelenski a mulțumit pentru includerea Ucrainei în JEF și a vorbit despre importanța cooperării în domeniul securității la nivel european.